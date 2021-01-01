  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

مسؤولون: احتمالات بقاء القائمة المشتركة ضئيلة

الثلاثاء 26 يناير 2021 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون: احتمالات بقاء القائمة المشتركة ضئيلة



القدس المحتلة / سما /

قال مسؤولون في القائمة العربية المشتركة بالكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن احتمالات خوض الأحزاب العربية الأربعة المنضوية تحت مسمى القائمة، للانتخابات الإسرائيلية العامة التي ستجري في آذار المقبل، بشكل موحد كما جرى في الانتخابات الأخيرة، ضئيلة جدًا.

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن تلك المصادر قولها، إن الاجتماع الذي عقد أمس بين قادة الأحزاب فاقم من الخلاف بسبب مطالبة النائب منصور عباس منح أعضاء القائمة حرية التصويت في بعض القضايا، وما هو اعتبره باقي رؤساء الأحزاب بأنها محاولة منه لدعم قوانين وقرارات قد يعلن عنها بنيامين نتنياهو زعيم الليكود.

وتأتي هذه الخلافات قبل أسبوع ونصف من إغلاق القوائم الانتخابية وتقديمها رسميًا للجنة الانتخابات الإسرائيلية.

وتشير الصحيفة، إلى أن هناك مساعٍ حالية لمحاولة احتواء الخلافات، وذلك رغم أن منصور عباس أصدر ظهر أمس بيانًا شدد فيه أنه لن يتنازل عن المبادئ الدينية والوطنية ولن يسمح بالإضرار بالهوية الدينية للمجتمع العربي.

وتخشى الأحزاب الأخرى أن يقوم منصور عباس بالتوصية بنتنياهو في حال حقق نجاحًا في الانتخابات المقبلة، ليكون رئيسًا للوزراء وهو الموقف الذي ترفضه القائمة، مؤكدةً على أنها لن تسمح بوجود ما وصفته فرع لليكود داخل القائمة العربية.

ووفقًا لبعض المصادر، فإن حزبي الجبهة والبلد اتفقا بالفعل على خوض الانتخابات بقائمة موحدة في حال انهارت القائمة الحالية.

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة الدنمارك وكرواتيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الجوجو يزف بشرى سارة إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها

العمادي في غزة نهاية الاسبوع.. هل سيتم الاعلان عن صرف المنحة القطرية 100$؟

الرجوب: بعض المشاكل يتم حلها قبل الحوار الوطني.. وفتح ستخوض الانتخابات كقائمة واحدة موحدة

مرصد حقوقي: حياة شبه مستحيلة في غزة بعد 15 عامًا من الحصار.. وإجراء الانتخابات يتطلب التالي

السيسي يوجه رسالة للمصريين.. ويتمنى ألا تكون مؤلمة للبعض!

الأخبار الرئيسية

تفاصيل .. فتح تسعى لطرح مقترح بشأن القائمة المشتركة مع حماس و تُرفضه الحركة

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الرئيس عباس يسعى لترشيح البرغوثي على رأس قائمة فتح وهذه شروطه ..

الشيخ: الرئيس يتخذ سلسلة قرارات تجاه موظفي قطاع غزة كانت عالقة منذ سنوات طويلة

يديعوت: تدهور الوضع الصحي لأكبر أسير فلسطيني "فؤاد الشوبكي" بعد اصابته بكورونا