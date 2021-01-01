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يديعوت تكشف تفاصيل جديدة .. أضخم عملية سرقة ذخيرة من مواقع الجيش الإسرائيلي

الثلاثاء 26 يناير 2021 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت تكشف تفاصيل جديدة .. أضخم عملية سرقة ذخيرة من مواقع الجيش الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في وقت سابق، عن وقوع أضخم عملية سرقة ذخيرة من مواقع الجيش الإسرائيلي.
 
وذكرت الصحيفة العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن اللصوص تلقوا المساعدة من داخل الموقع، ونجحوا في سرقة 93 ألف رصاصة، من موقع "تساليم" العسكري.
 
وقالت يديعوت، إنه لم يتم العثور على الذخيرة حتى الآن، ولم يتم القبض على اللصوص، وحتى الجيش الإسرائيلي لم يتخذ أي إجراءات في هذه القضية.
 
وبحسب الصحيفة، دخل اللصوص الى موقع "تساليم" بمركبة كبيرة، وبمساعدة عدد من جنود الموقع، ونجحوا في سرقة الأسلحة ومغادرة المكان دون الكشف عنهم.
 
وكشفت يديعوت، أنه خلال العام الماضي 2020، تم سرقة 80 قطعة سلاح من مواقع وجنود الجيش الإسرائيلي، 15 قطعة منهم تم سرقتها من منازل الجنود.
 
وأشارت الى أن الجيش الإسرائيلي، اكتفى بتشكيل لجان تحقيق بالحادثة، وزيارات مفاجئة لرئيس الأركان لمواقع الجيش، وتقديم خطة لحماية 50 موقع عسكري من السرقات.

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