"فيسبوك" تحذف منشورا لنتنياهو و توضح السبب ..!

القدس المحتلة / سما /

قالت شركة "فيسبوك"، الاثنين، إنها حذفت منشورا، وأوقفت مؤقتا البرنامج الخاص بالدردشة (ماسنجر) في صفحة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وحذف المنشور بعد أن طلب نتنياهو أرقام هواتف أناس ليتصل بهم ويقنعهم بتلقي لقاحات كوفيد-19.



ونشر نتنياهو يوم الخميس لقطات مصورة على "تويتر"، يشجع فيها المواطنين كبار السن على تلقي اللقاح، وانتهى بطلب أرقام هواتف قائلا: "لو كنت تعرف شخصا قلقا بخصوص التطعيم، فأرسل لي اسمه ورقم هاتفه، ربما يتلقوا مني مكالمة هاتفية مفاجئة، وسأقنعهم".



ونشر موقع "فيسبوك ماسنجر" سطرا مشابها لما ورد في صفحة رئيس الوزراء، الذي أزاله الموقع لاحقا؛ بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية. وما زال الفيديو موجودا على تويتر.



وقالت متحدثة باسم فيسبوك: "بموجب سياسة الخصوصية الخاصة بنا، لا نسمح بنشر محتوى يشارك أو يطلب معلومات طبية عن الناس. حذفنا المنشور المخالف، وأوقفنا مؤقتا برنامج ماسنجر الذي شارك هذا المحتوى؛ لانتهاك هذه القواعد".



وقال حزب ليكود بزعامة نتنياهو إن الهدف من هذا المنشور ببساطة هو "تشجيع الإسرائيليين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما على التطعيم لإنقاذ حياتهم".