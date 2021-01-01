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الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصا يجيز معاملات متعلقة بحركة "أنصار الله" اليمنية

الثلاثاء 26 يناير 2021 02:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصا يجيز معاملات متعلقة بحركة "أنصار الله" اليمنية



وكالات

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا يجيز إجراء معاملات حتى 26 فبراير تشمل حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن.

ونقلت وكالة "رويترز" في 21 يناير الحالي عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن بدأت في مراجعة تصنيف حركة "أنصار الله" في اليمن منظمة إرهابية وتعمل بأسرع ما يمكن لإنهاء العملية واتخاذ قرار.

وكان أنتوني بلينكين، مرشح الرئيس جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، قال إن واشنطن ستراجع التصنيف، الذي يخشى مسؤولو الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة من أن يؤثر على حركة التجارة في اليمن، الذي يشهد مجاعة واسعة النطاق حيث يحتاج 80 في المئة من سكانه إلى مساعدات.

وشدد بلينكن على أنه "في الوقت الذي يتحمل فيه الحوثيون "مسؤولية كبيرة" عن الأزمة الإنسانية في اليمن، "الأسوأ في العالم"، فإن التحالف الذي تقوده السعودية "ساهم بشكل كبير في هذا الوضع"

#الخزانة الامريكية #انصار الله اليمنية #الحوثيين اليمن #رويترز

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