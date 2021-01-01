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منظمة مكابي تكشف عن فعالية لقاح فايزر بعد الجرعة الثانية

الثلاثاء 26 يناير 2021 01:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة مكابي تكشف عن فعالية لقاح فايزر بعد الجرعة الثانية



القدس المحتلة/سما/

قالت منظمة مكابي لتقديم خدمات الرعاية الصحية في إسرائيل إن أقل من 0.01 في المئة من الذين تلقوا لقاح شركة فايزر للوقاية من كوفيد-19 أصيبوا بالفيروس بعد أكثر من أسبوع من تلقي الجرعة الثانية.


وأظهرت النتائج الأولية التي نشرتها المنظمة المعنية بالحفاظ على الصحة العامة أن من بين 128600 شخص تلقوا الجرعتين لم يصب سوى 20 فقط بالفيروس منذ ذلك الحين.

وتعتبر إسرائيل رائدة على مستوى العالم من خلال طرحها السريع للقاح على الرغم من أن البيانات تأتي أيضا في ظل إجراءات عزل عام على مستوى البلاد تساعد أيضا في الحد من انتشار العدوى. وبدأ الإسرائيليون في تلقي الجرعة الأولى من لقاح فايزر في 19 ديسمبر.

وتزود إسرائيل شركة فايزر بتحديثات أسبوعية للبيانات حول حملة التطعيم الخاصة بها بموجب اتفاقية تعاون قد تساعد البلدان الأخرى في تحسين حملات التطعيم لديها.

وأضافت "تعلن مكابي أن من بين 20 شخصا أصيبوا بالعدوى يعاني 50 في المئة منهم أمراضا مزمنة. عانى جميع المرضى من وعكة خفيفة مع أعراض تشمل الصداع والسعال والضعف أو التعب. لم ينقل أي شخص للمستشفى أو ارتفعت درجة الحرارة إلى فوق 38.5 درجة مئوية. تم فحص معظم المرضى للكشف عن كوفيد-19 بسبب المخالطة مع مريض تم التحقق من إصابته".

وتلقى أكثر من 2.6 مليون إسرائيلي جرعة واحدة من اللقاح في حين حصل 1.2 مليون على الجرعتين من أصل نحو تسعة ملايين نسمة.

وسجلت إسرائيل ما يقرب من 600 ألف إصابة بكورونا و4478 وفاة منذ بدء الجائحة.

#منظمة مكابي #لقاح كورونا #فيروس كورونا #لقاح فايزر

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