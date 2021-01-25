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وفاة لاعب مصري بعد ابتلاع لسانه خلال مباراة ..صورة

الثلاثاء 26 يناير 2021 12:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة لاعب مصري بعد ابتلاع لسانه خلال مباراة ..صورة



القاهرة/سما/

توفي الناشئ محمد هاني الكوري، لاعب فريق السكة الحديد المصري خلال مباراة فريقه أمام أبناء قنا بملعب النحاس في الإسكندرية بعد ابتلاع لسانه عقب تعرضه لإغماء وعدم وجود سيارة إسعاف.

وأعلن نادي السكة الحديد الذي كان ينتمي إليه اللاعب، إيقاف النشاط الرياضي وحالة الحداد لمدة 3 أيام، على روح الناشئ الراحل مواليد (2004).

كما قررت لجنة المسابقات بمنطقة الإسكندرية لكرة القدم تأجيل مباريات نادي السكة الحديد في جميع مسابقات قطاع الناشئين أيام السبت والأحد والثلاثاء، حدادا على اللاعب بناء على طلب مجلس إدارة ناديه.


وعلق الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على واقعة وفاة اللاعب الناشئ: "هناك تعليمات واضحة، بعدم بدء أي مباراة دون وجود سيارة إسعاف، في جميع الدوريات وفي مختلف الأعمار".

وأضاف: "من المفترض أي يقوم حكم المباراة بإلغاء المباراة، في حالة عدم وجود سيارة إسعاف، وهذا منصوص عليه في اللائحة الخاص بالمسابقات".

المصدر: sport.elwatannews.com

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