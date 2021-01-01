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انتحار ألمانية في مدينة مراكش بالمغرب

الثلاثاء 26 يناير 2021 12:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتحار ألمانية في مدينة مراكش بالمغرب



الرباط/سما/

أقدمت شابة ألمانية، يوم الاثنين، على إلقاء نفسها من الطابق الرابع لإحدى البنايات في مدينة مراكش المغربية، لتلفظ أنفاسها الأخيرة في المكان.

وقالت صحيفة "هسبريس" إن الحادث وقع في حي الازدهار بمقاطعة جليز مراكش.

ونقل موقع "المغرب اليوم" عن شهود قولهم إن "مشهد سقوط الشابة من الشرفة زرع الرعب في نفوس المواطنين، ما استدعى إخطار السلطات على وجه السرعة".

وانتقل المسؤولون المحليون ورجال أمن إلى المكان، وتم نقل جثة الشابة إلى المشرحة.

وفتحت الشرطة تحقيقا أوليا في الأسباب التي دفعت الشابة إلى وضع حد لحياتها بهذا الشكل، بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.

#المغرب #المانيا #انتحار #مراكش

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