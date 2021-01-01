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طهران : العثور على جثث 5 إيرانيين لقوا مصرعهم في تركيا

الثلاثاء 26 يناير 2021 12:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران : العثور على جثث 5 إيرانيين لقوا مصرعهم في تركيا



طهران/سما/

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن العثور على جثث خمسة إيرانيين لقوا مصرعهم جراء انهيار ثلجي في تركيا، مشيرة إلى أنه سيجري نقلهم إلى البلاد بعد تنفيذ الترتيبات المعتادة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في تصريح حول مصير الإيرانيين المفقودين على الحدود التركية: "للأسف أفادت أحدث التقارير أن خمسة أشخاص قد فقدوا حياتهم جراء انهيار ثلجي. بالطبع، تم العثور على جثثهم، والتي سيتم نقلها إلى البلاد بعد الترتيبات المعتادة".

وتابع: "مسؤولو الحدود يؤكدون دوما أنه على رعايا بلادنا أن يمتنعوا عن عبور الحدود بشكل غير قانوني حتى لا يقعوا في الوضع المؤسف الذي وقع فيه هؤلاء الخمسة، وذلك نظرا إلى الوضع في هذه المنطقة".

#طهران #ايران #تركيا #سعيد خطيب زادة

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