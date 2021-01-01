  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

والا العبري: وزير إسرائيلي زار السودان الاثنين

الثلاثاء 26 يناير 2021 12:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
والا العبري: وزير إسرائيلي زار السودان الاثنين



القدس المحتلة/سما/

قال موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي إن وزيرا بالحكومة الإسرائيلية زار السودان يوم الاثنين، في الوقت الذي يبحث فيه الجانبان المضي قدما في اتفاق تطبيع العلاقات.

وأوضح الموقع أن وزير المخابرات إيلي كوهين توجه إلى الخرطوم والتقى بمسؤولين سودانيين كبار.

وأظهرت بيانات الطيران رحلة عودة نادرة ومباشرة من تل أبيب إلى العاصمة السودانية اليوم الاثنين.

ونقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين على الرحلة أنها نقلت وفدا إسرائيليا.

وانضم السودان إلى الإمارات والبحرين والمغرب العام الماضي في التحرك نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فيما قالت الإدارة الأمريكية الجديدة إنها تريد البناء على تلك الاتفاقات.

#والا العبري #السودان #ايلي كوهين #الخرطوم #التطبيع مع اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

الطيراوي يكشف مراحل حل مشاكل الموظفين في غزة

مشاهدة مباراة الدنمارك وكرواتيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

مذيع كويتي يعلن ارتداده عن الإسلام واعتناق المسيحية على الهواء مباشرة! (فيديو)

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها

ملخص أهداف مباراة الهلال ضد الفيصلي في الدوري السعودي 2021

العالول يكشف تفاصيل ما دار في اجتماع اللجنة المركزية

حاكم دبي يعلن عن تغييرات جديدة في إجراءات الإقامة والجنسية بالإمارات

الأخبار الرئيسية

كورونا

الصحة العالمية: عدوى فيروس كورونا قد تتحول إلى "مرض جهازي"

الرجوب: بعض المشاكل يتم حلها قبل الحوار الوطني.. وفتح ستخوض الانتخابات كقائمة واحدة موحدة

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

تخوّف من إعاقة إجراء الانتخابات الفلسطينية المقبلة.. الخالدي: هذا ما سيبحثه اجتماع الفصائل بالقاهرة

غزة

مرصد حقوقي: حياة شبه مستحيلة في غزة بعد 15 عامًا من الحصار.. وإجراء الانتخابات يتطلب التالي