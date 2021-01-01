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"تسمم جماعي".. سلوفينيا تهاجم تنظيم مصر لمونديال اليد

الإثنين 25 يناير 2021 11:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تسمم جماعي".. سلوفينيا تهاجم تنظيم مصر لمونديال اليد



وكالات

استنكر الاتحاد السلوفيني لكرة اليد، الاثنين، التنظيم المصري "الجائر" لبطولة العالم، بعد تعرض 12 من لاعبيه لتسمم غذائي عشية المباراة الحاسمة مع المنتخب المضيف، بحسب بيان أصدره بعد اقصائه من الدور الرئيس.


وكتب الأمين السلوفيني العام، غوران تسفييتش، بعد التعادل 25-25 مع مصر والإقصاء من الدور الثاني بفارق نقطة عن المضيف: "لسنا راضين عن التنظيم الجائر لبطولة هذه السنة في مصر".

وتابع البيان "نحو 12 لاعبا من منتخبنا تعرضوا لتسمم غذائي في الساعات الـ24 التي سبقت مباراتنا مع مصر"، مضيفا إن المنظمين المصريين "لم يكترثوا كثيرا" بالمسألة.

وأوضح الاتحاد الذي بلغ منتخبه نصف نهائي كأس أوروبا 2020: "كان الشبان يصرخون من الألم، يتقيؤون ويهرعون إلى الحمام وكأن حياتهم تعتمد على ذلك".


وأقام السلوفينيون في فندق واحد مع منتخبات مصر والدنمارك والسويد وغيرها من المنتخبات في فندق وسط القاهرة، ضمن فقاعة صحية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأردف الاتحاد السلوفيني قائلا: "قبل المباراة بقليل تمدد في غرف الملابس بلاج بلاغوتينشيك، أضخم اللاعبين لدينا وأقواهم، بسبب الآلام القوية وانهار لدرجة اننا أعدناه إلى الفندق"، مشيرا أيضا إلى غياب اللاعبين ستاش سكوبي ودراغان غاييتش للسبب عينه.


وختم البيان: "بعد المباراة وتقديم تقرير مفصل حول صحة اللاعبين، اتصلت بنا وزارة الصحة المصرية"، مشيرا إلى عدم اتخاذ قرارات جذرية نظرا لطريقة عمل الاتحاد الدولي لكرة اليد الذي يرأسه المصري حسن مصطفى.

وكانت سلوفينيا تأمل في لعب دور "الحصان الأسود"، بيد أن التعادل 25-25 مع مصر حرمها فرصة التأهل إلى ربع النهائي.

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