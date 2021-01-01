تقرير: ادارة بايدن تعرض مبادرة لحوار مباشر امام طهران

القدس المحتلة /سما/

صرح مسؤول امريكي في حديث خاص الى شبكة "سكاي نيوز" عربية ان ادارة الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن عرضت عن طريق وسطاء اوروبيين مبادرة للحوار المباشر امام طهران.

واشار المسؤول الامريكي انه "سيكون توجه امريكي جديد يركز على استراتيجية الردع الامريكي في المنطقة والتوصل الى حل للصراع مع ايران" وبرأيه :"الخطوات ستجري بالمقابل مع اتصالات مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، خصوصا دول الخليج واسرائيل".

وذكر التقرير انه في هذا الاطار تأتي زيارة قائد القيادة الوسطى الامريكية كينيث ماكينزي الى الشرق الاوسط،وكان ماكينزي انطلق بوقت سابق اليوم في رحلته، وسيزور للمرة الاولى وبصفته العسكرية اسرائيل.

ولدى صعوده الطائرة صرح ماكينزي ان العلاقات بين الولايات المتحدة وايران دخلت "مرحلة الفرصة"، وذلك بعد ان اصبح بايدن رئيسا، واشار ماكينزي الى ان الاشهر التي سبقت تنصيب بايدن شهدت ارتفاعا بالتوتر مع ايران، حيث كانت "تهديدات متزايدة".

وقال ماكينزي للصحافيين :"كان هدفتا ردع الحرب"، وذكر ان هذا "لم يكن مقتصرا على عدم قيام ايران بضرب اهداف امريكية بشكل مباشر"، انما ايضا تجنب ضرب الاهداف من خلال ادارة "وكلائها في العراق واماكن اخرى في العالم".