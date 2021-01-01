  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الإمارات تصدر بيانا جديدا بشأن افتتاح سفارتها في إسرائيل

الإثنين 25 يناير 2021 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تصدر بيانا جديدا بشأن افتتاح سفارتها في إسرائيل



ابو ظبي/سما/ وام

أصدرت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، بيانا حول افتتاح سفارتها في إسرائيل، مؤكدة أنها تقوم حالياً بالتنسيق مع تل أبيب بخصوص افتتاح سفارة دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها إنها "تقوم حاليا بالتنسيق مع نظيرتها الإسرائيلية بخصوص افتتاح سفارة دولة الإمارات لدى إسرائيل".

وأضاف البيان أن "عملية فتح السفارة في الوقت الراهن تأثرت بالقيود الحالية المفروضة على الحركة في  إسرائيل للحد من انتشار جائحة كوفيد-19"، معربا عن أمله في أن "يتحسن الوضع وأن تكتمل عملية فتح السفارة قريبا، وذلك مع استمرار الجهود الإماراتية والإسرائيلية لقيادة أسرع حملات التطعيم في العالم".

وصادقت الحكومة الإماراتية، أمس الأحد، على إنشاء سفارة في تل أبيب، وذلك بعد اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما برعاية أمريكية العام الماضي. وذكرت الحكومة الإماراتية، في بيان عبر موقع "تويتر" أن "مجلس الوزراء يصادق على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل".

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتين مع إسرائيل في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، لتطبيع العلاقات. وأقيم حفل التوقيع على هذه الوثائق في البيت الأبيض، حيث تم التوصل إلى الاتفاقات بوساطة نشطة من الولايات المتحدة.
 

#الامارات #اسرائيل #سفارة

الأكثر قراءة اليوم

الطيراوي يكشف مراحل حل مشاكل الموظفين في غزة

مذيع كويتي يعلن ارتداده عن الإسلام واعتناق المسيحية على الهواء مباشرة! (فيديو)

سبب وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي في مصر .. السيرة الذاتية

ملخص أهداف مباراة الهلال ضد الفيصلي في الدوري السعودي 2021

العالول يكشف تفاصيل ما دار في اجتماع اللجنة المركزية

حاكم دبي يعلن عن تغييرات جديدة في إجراءات الإقامة والجنسية بالإمارات

مشاهدة مباراة الدنمارك وكرواتيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الأخبار الرئيسية

تخوّف من إعاقة إجراء الانتخابات الفلسطينية المقبلة.. الخالدي: هذا ما سيبحثه اجتماع الفصائل بالقاهرة

غزة

مرصد حقوقي: حياة شبه مستحيلة في غزة بعد 15 عامًا من الحصار.. وإجراء الانتخابات يتطلب التالي

اشتيه

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها

لجنة الانتخابات بغزة تكشف اخر مستجدات العملية الانتخابية: "معوقات داخلية والقدس تحدٍ كبير"

العمادي في غزة نهاية الاسبوع.. هل سيتم الاعلان عن صرف المنحة القطرية 100$؟