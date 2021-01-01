التراجع عن الاستعانة بالشاباك في محاربة الجريمة بالمجتمع العربي

القدس المحتلة /سما/

كرت قناة "كان" العبرية، أن جمعية "مبادرات إبراهيم من أجل تحقيق المساواة بين اليهود والعرب"، تراجعت اليوم عن اقتراحها الاستعانة بجهاز "الشاباك" الإسرائيلي في محاربة آفة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.



وبحسب القناة، قالت الجمعية إنها قررت العدول عن اقتراحها هذا لكونه يمنح جهازًا أمنيًا إمكانية التدخل في شؤون مجتمع مدني.



وشددت الجمعية على أن طرحها الأصلي تركز على أن يقوم "الشاباك" بتزويد الشرطة بأدوات تكنولوجية واستخباراتية لمكافحة الجريمة المنظمة من أجل إنقاذ الحياة ليس إلا.



وكانت مجموعة من جمعيات مؤسسات المجتمع الأهلي أصدرت اليوم الاثنين، بيانًا لوسائل الإعلام، استنكرت فيه مطالبة جمعية "مبادرات ابراهيم" جهاز "الشاباك" بالتدخل لمعالجة قضية العنف والجريمة التي تعصف بالمجتمع العربي، ودعت الجمعية للتراجع علنًا عن الاقتراح أو الخروج من المجموعات التنسيقية للمجتمع العربي.