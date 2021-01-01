تصاعد حدة الاحتجاجات في الأماكن التي يسكنها الحريديم

القدس المحتلة /سما/

تصاعدت حدة الاحتجاجات والاضطرابات التي نشبت منذ عدة أيام في عدد من الأحياء في بعض المدن التي يتكون معظم سكانها من المتدينين اليهود المتشددين المعروفين باسم "حريديم".



وبحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي، تأتي هذه الاضطرابات على خلفية الإجراءات المشددة التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تقضي بمنع التجمهر في الأماكن العامة واغلاق المدارس لثلاثة أسابيع.



يذكر أن الحريديم يديرون مدارس دينية حيثما تواجد عدد كبير من هذه الفئة من السكان، وفيها يتجمهر طلاب المعاهد الدينية بأعداد غفيرة لتعلم التوراة والشريعة اليهودية، وهي مدارس لا تتوقف عادة طوال أيام السنة.



ويرفض هؤلاء الحريديم فكرة الإغلاق التي تمنعهم من أداء شعائرهم الدينية وهو أمر يعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لهم ولا يردعهم عنه شيء، ولهذا فهم في كثير من الحالات لا يستجيبون لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية الخاصة بالحد من انتشار كورونا من خلال منع التجمهر.



على ضوء ذلك، وقعت عدة صدامات بين المتدينين الحريديم وأفراد الشرطة الذين حضروا إلى حارات للمتدينين لضبط القيود المفروضة على الحياة العامة ومنها إغلاق المدارس الدينية أسوة ببقية المدارس العادية في إسرائيل.



وقالت التقارير إن صدامات عنيفة وقعت في حي بني براك المجاور لتل أبيب، أشعل خلالها المحتجون المتدينون حافلة ركاب بعد أن اعتدوا على سائقها وركابها، كما حاول عدد من الحريديم في مدينة القدس سكب الاسمنت السائل على سكة القطار الترمواي ليلًا، لكي تنشف حتى ساعات انطلاق حافلات الترمواي عند الصباح، فتقع كوارث الطرق.



وتلجأ الشرطة ورجال الدين الحريديم إلى محاولات تهدئة النفوس وتجنب الصدامات ولكن دون جدوى حتى الآن، علمًا بأن نواب الكنيست من الأحزاب المتدينة اليهودية يحملون الشرطة مسؤولية التصعيد.