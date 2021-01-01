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إغلاق مطار بن غوريون ابتداء من منتصف هذه الليلة

الإثنين 25 يناير 2021 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق مطار بن غوريون ابتداء من منتصف هذه الليلة



القدس المحتلة /سما/

كرت قناة "كان" العبرية، أن مطار بن غوريون الإسرائيلي سيُغلق أمام حركة الطيران بدءً من منتصف هذه الليلة ولمدة أسبوع، سعيًا لاحتواء انتشار السُلالات الجديدة من الفيروس.
 
وأوضحت القناة أنه سيتم استثناء الحالات الإنسانية والطبية والقضائية الطارئة، من هذا القرار.
 
ورجحت رئيسة الخدمات الصحية العامة في وزارة الصحة، شارون الروعي برايس، أن يستمر إغلاق المطار لمدة شهر واحد على الأقل.
 
وكانت الحكومة الإسرائيلية، صادقت مساء أمس على إغلاق مطار بن غوريون الدولي ابتداء من الليلة وحتى أواخر الشهر الجاري أمام الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد ومنها، وذلك في مسعى لمنع تفشي السلالات الجديدة لفيروس الكورونا.
 
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال الجلسة إنه سيتم تطعيم مليون شخص آخر خلال فترة إغلاق المطار، وأن الحكومة ستعقد جلسة أخرى لبحث استراتيجية الخروج من الإغلاق نهاية الشهر الحالي في ظل تفشي السلالات الجديدة من الفيروس.
 
وأكد نتنياهو أن إغلاق المطار سيكون محكمًا ولن يتم تسيير أي رحلات أو هبوط الطائرات فيه إلا في الحالات الاستثنائية مع الإذن المسبق.

#مطار بن غوريون #اسرائيل #الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا

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