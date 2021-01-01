السيسي يوجه رسالة للمصريين.. ويتمنى ألا تكون مؤلمة للبعض!

القاهرة /سما/

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى المصريين وأصحاب المصانع، معربا عن أمله في ألا تكون هذه الرسالة "مؤلمة" لهم.

وقال الرئيس المصري خلال حديثه عن مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين معيشة بعض المصريين: "نحن نتعامل مع واقع غير منظم.. وأرجو ألا تكون هذه الكلمة مؤلمة لأحد.. احنا هندخل على قرى غير منظمة ولم يتم وضع تخطيط لها". وفق (روسيا اليوم)

وأكد السيسي أن هناك فرصة كبيرة للصناعات الوطنية التي تغذي مطالب واحتياجات مبادرة "حياة كريمة"، مخاطبا أصحاب المصانع بالقطاع العام والخاصة: "لدينا فرصة عظيمة لنقوم بعملية دفع قوية للصناعة خلال الثلاث سنوات المقبلة".

وأضاف الرئيس المصري خلال احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69، أن الدولة تتحدث عما يقرب من 500 مليار جنيه، لتلبية وتنفيذ هذه المبادرة.

ولفت الى أن هذا العمل لا يقتصر على شركات المقاولات فقط بل على جميع الشركات، المشاركة من أجل الخروج بشكل يليق بما يتم التفكير فيه، مشيرا إلى أن الدولة تضع أموالا كبير فى هذا المشروع، ولذلك نريد أن يكون هناك مشاركة.