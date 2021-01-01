  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السيسي يوجه رسالة للمصريين.. ويتمنى ألا تكون مؤلمة للبعض!

الإثنين 25 يناير 2021 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يوجه رسالة للمصريين.. ويتمنى ألا تكون مؤلمة للبعض!



القاهرة /سما/

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى المصريين وأصحاب المصانع، معربا عن أمله في ألا تكون هذه الرسالة "مؤلمة" لهم.

وقال الرئيس المصري خلال حديثه عن مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين معيشة بعض المصريين: "نحن نتعامل مع واقع غير منظم.. وأرجو ألا تكون هذه الكلمة مؤلمة لأحد.. احنا هندخل على قرى غير منظمة ولم يتم وضع تخطيط لها". وفق (روسيا اليوم)

وأكد السيسي أن هناك فرصة كبيرة للصناعات الوطنية التي تغذي مطالب واحتياجات مبادرة "حياة كريمة"، مخاطبا أصحاب المصانع بالقطاع العام والخاصة: "لدينا فرصة عظيمة لنقوم بعملية دفع قوية للصناعة خلال الثلاث سنوات المقبلة".

وأضاف الرئيس المصري خلال احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69، أن الدولة تتحدث عما يقرب من 500 مليار جنيه، لتلبية وتنفيذ هذه المبادرة.

ولفت الى أن هذا العمل لا يقتصر على شركات المقاولات فقط بل على جميع الشركات، المشاركة من أجل الخروج بشكل يليق بما يتم التفكير فيه، مشيرا إلى أن الدولة تضع أموالا كبير فى هذا المشروع، ولذلك نريد أن يكون هناك مشاركة.

#الرئيس المصري #عبد الفتاح السيسي #مصر #أخبار مصر #أخبار مصر اليوم #أخر أخبار مصر

الأكثر قراءة اليوم

الطيراوي يكشف مراحل حل مشاكل الموظفين في غزة

مذيع كويتي يعلن ارتداده عن الإسلام واعتناق المسيحية على الهواء مباشرة! (فيديو)

سبب وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي في مصر .. السيرة الذاتية

رابط مباراة الهلال ضد الفيصلي بث مباشر اليوم على الرياضية السعودية

الجهاد قلقة ازاء الانتخابات الفلسطينية: مقبلون على شرعنة الانقسام وتقاسم الجغرافيا!!

العالول يكشف تفاصيل ما دار في اجتماع اللجنة المركزية

حاكم دبي يعلن عن تغييرات جديدة في إجراءات الإقامة والجنسية بالإمارات

الأخبار الرئيسية

غزة

مرصد حقوقي: حياة شبه مستحيلة في غزة بعد 15 عامًا من الحصار.. وإجراء الانتخابات يتطلب التالي

اشتيه

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اليك تفاصيلها

لجنة الانتخابات بغزة تكشف اخر مستجدات العملية الانتخابية: "معوقات داخلية والقدس تحدٍ كبير"

العمادي في غزة نهاية الاسبوع.. هل سيتم الاعلان عن صرف المنحة القطرية 100$؟

ا

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع