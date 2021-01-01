وزير الري المصري الأسبق يكشف عن السبيل لمواجهة أزمة سد النهضة

القاهرة /سما/

قال وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر الدين علام، إن تمسك السودان بحل إفريقي لأزمة سد النهضة له شق إيجابي وآخر سلبي.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أنه يرى تغاضيا عن التزامات السودان بشأن أزمة سد النهضة، وأن اتحاد مصر والسودان السبيل الوحيد لحل أزمة سد النهضة.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك اتفاق حول أرقام حصص مصر والسودان من مياه نهر النيل "لأن ما نراه في المطالب السودانية يقتصر على الحفاظ على بعض السدود السودانية وتوليد الكهرباء".

وأكد الوزير علام أن "هدف إثيوبيا الأساسي كسب الوقت وعدم الوصول لحلول أو اتفاقات، ويتعين على مصر أن تتحرك دوليا مع السودان للاتفاق على كل التفاصيل، حتى نصل لحل سلمي، شريطة اتحاد مصر والسودان".