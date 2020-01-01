  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اليوم.. مجلس النواب يقدم لائحة اتهام ترامب إلى مجلس الشيوخ الأمريكي

الإثنين 25 يناير 2021 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم.. مجلس النواب يقدم لائحة اتهام ترامب إلى مجلس الشيوخ الأمريكي



واشنطن /سما/

تقترب المساءلة الثانية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطوة أخرى اليوم الإثنين، حيث يستعد مجلس النواب الأمريكي لتقديم لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ.

ومن المنتظر أن يتم سرد لائحة الاتهام التي تحمل تهمة "التحريض على الفتنة" أمام مجلس الشيوخ الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين (00:00 الثلاثاء بتوقيت جرينتش).

ويواجه ترامب مساءلة ثانية غير مسبوقة على أساس تهمة التحريض على التمرد بسبب اقتحام مبنى الكابيتول من جانب مثيري الشغب المؤيدين لترامب في 6 كانون ثان/يناير.

ووفقا لقواعد المساءلة، يؤدي وصول لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ رسميا إلى بدء المحاكمة لعزل ترامب، والتي ستكون أول محاكمة يواجهها رئيس أمريكي بعد ترك منصبه.

ومع ذلك، وافق قادة مجلس الشيوخ على تعديل القواعد من خلال تسليم لائحة الاتهام مساء اليوم الاثنين ثم تأخير البداية الفعلية إلى الأسبوع الذي يبدأ في 8 شباط/فبراير.

وفي مجلس الشيوخ، يتعين توافر أغلبية الثلثين لصدور الإدانة، ومن غير الواضح عدد الجمهوريين الذين قد ينضمون إلى الديمقراطيين في مثل هذا التصويت، مما قد يمنع ترامب أيضا من تولي المنصب مرة أخرى.

#مجلس الشيوخ الأمريكي #الولايات المتحدة #لائحة اتهام #دونالد ترامب #محاكمة ترامب

الأكثر قراءة اليوم

حركة فتح تكشف: قرارات مصيرية بشأن غزة ستنتج عن اجتماع مركزية الحركة مساء اليوم

مذيع كويتي يعلن ارتداده عن الإسلام واعتناق المسيحية على الهواء مباشرة! (فيديو)

الجهاد قلقة ازاء الانتخابات الفلسطينية: مقبلون على شرعنة الانقسام وتقاسم الجغرافيا!!

سبب وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي في مصر .. السيرة الذاتية

العالول يكشف تفاصيل ما دار في اجتماع اللجنة المركزية

حاكم دبي يعلن عن تغييرات جديدة في إجراءات الإقامة والجنسية بالإمارات

فتح: "أخبار جيدة تنتظرها غزة العزة"!

الأخبار الرئيسية

ا

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

اشتية: ندرس مع الأردن وإسرائيل اغلاق الجسور

وزيرة الصحة : 5 وفيات و470 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و729 حالة تعافٍ

r

فيديو : الاعلام العبري يطلق على مدينة بني براك اسم حي الشجاعية لهذا السبب ..!

الطيراوي يكشف مراحل حل مشاكل الموظفين في غزة