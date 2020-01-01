اليوم.. مجلس النواب يقدم لائحة اتهام ترامب إلى مجلس الشيوخ الأمريكي

واشنطن /سما/

تقترب المساءلة الثانية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطوة أخرى اليوم الإثنين، حيث يستعد مجلس النواب الأمريكي لتقديم لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ.

ومن المنتظر أن يتم سرد لائحة الاتهام التي تحمل تهمة "التحريض على الفتنة" أمام مجلس الشيوخ الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين (00:00 الثلاثاء بتوقيت جرينتش).

ويواجه ترامب مساءلة ثانية غير مسبوقة على أساس تهمة التحريض على التمرد بسبب اقتحام مبنى الكابيتول من جانب مثيري الشغب المؤيدين لترامب في 6 كانون ثان/يناير.

ووفقا لقواعد المساءلة، يؤدي وصول لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ رسميا إلى بدء المحاكمة لعزل ترامب، والتي ستكون أول محاكمة يواجهها رئيس أمريكي بعد ترك منصبه.

ومع ذلك، وافق قادة مجلس الشيوخ على تعديل القواعد من خلال تسليم لائحة الاتهام مساء اليوم الاثنين ثم تأخير البداية الفعلية إلى الأسبوع الذي يبدأ في 8 شباط/فبراير.

وفي مجلس الشيوخ، يتعين توافر أغلبية الثلثين لصدور الإدانة، ومن غير الواضح عدد الجمهوريين الذين قد ينضمون إلى الديمقراطيين في مثل هذا التصويت، مما قد يمنع ترامب أيضا من تولي المنصب مرة أخرى.