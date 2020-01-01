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ما هي الفاكهة الأكثر مبيعًا في إسرائيل؟

الإثنين 25 يناير 2021 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي الفاكهة الأكثر مبيعًا في إسرائيل؟



القدس المحتلة /سما/

أفادت معطيات الإسرائيلية، بأن الموز هو الفاكهة الأكثر شعبية في إسرائيل، تليها ثمرة تفاحة ثم برتقالة.
 
ووفقًا لنتائج دراسة نشرتها شركة "جرانوت فارمر"، فإن 500 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وأكثر يفضلون الموز، بمعدل تكرار مرتفع يبلغ 67 في المائة، يليه تفاحة 62 في المائة، ثم بطيخ 52 في المائة، وفي المركز الرابع عنب، بمعدل تكرار 37 في المائة، يليه البرتقال والخوخ بمعدل تكرار يبلغ حوالي 35 في المائة والكمثرى والبرقوق بمعدل حوالي 20 في المائة.
 
وفي الآونة الأخيرة، انتشر في إسرائيل هشتاغ "خذ الفاكهة وكن بصحة جيدة"، واستنتج من ذلك أن الإسرائيليين يحبون الفاكهة كثيرًا، وذلك يعود لرخص ثمنها.
 
وفي مقارنه بسيطة بين السوق الأوروبية والإسرائيلية، ذكرت النتائج أن الأوروبيين يشترون الفواكه والخضروات بالقطعة أما في إسرائيل فبالوزن، فيما يفضل آخرون شراء الفواكه المجففة الغنية بالسكر والتي يتم استيرادها عادةً من تركيا.
 
وفقًا لأعضاء مجلس النباتات، فإن الإسرائيليين حرموا من الفاكه قبل مجيئهم الى هذه الأرض الغنية بالخيرات.

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