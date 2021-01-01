رسمياً.. تشيلسي يعلن إقالة فرانك لامبارد

وكالات / سما /

أعلن نادي تشيلسي عبر موقعه الرسمي ظهر اليوم الاثنين عن إقالة المدرب الإنجليزي الشاب فرانك لامبارد من تدريب الفريق، وذلك بسبب سوء النتائج والأداء في الموسم الحالي.

وقرر تشيلسي إنها خدمات فرانك لامبارد نظراً لتراجع نتائج الفريق في الموسم الحالي رغم التعاقدات الكبيرة التي تم إبرامها في الصيف الماضي، حيث يحتل الفريق المركز التاسع في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي، مسجلاً 8 انتصارات و5 تعادلات و6 هزائم.

ووجه تشيلسي الشكر لفرانك لامبارد على المجهودات التي قدمها في الموسمين الماضي والحالي، لاسيما وأنه واحد من أساطير النادي كلاعب، والهداف التاريخي أيضاً.

وجاء في بيان تشيلسي “لقد كان هذا القرار صعباً للغاية، ولم يتخذه المالك والمجلس باستخفاف، نحن ممتنون للامبارد على ما حققه كمدرب رئيسي للنادي، ومع ذلك، فإن النتائج والأداء في الفترة الأخيرة لم يلبي التوقعات، مما ترك النادي في منتصف الترتيب دون وجود أي مسار واضح للتحسن”.

وتابع “لا يمكن أن يكون هناك وقت مناسب للتخلي عن أحد أساطير نادي تشيلسي مثل فرانك لامبارد، لكن بعد محادثات ودراسة مطولة، تبين أن التغيير مطلوب الآن لمنح الفريق الوقت لتحسين الأداء والنتائج”.

ولم يكشف تشيلسي في البيان الذي نشره عن هوية المدرب القادم، كما لم يتم الإعلان حتى عن تعيين مدرب مؤقت، وهذا يشير إلى أن النادي سوف يقوم بإصدار بيان آخر خلال الساعات القادمة عن المدرب الجديد، والذي غالباً سيكون توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان السابق بحسب ما أكدته العديد من المصادر.