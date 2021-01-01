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السروال اللامع نجم موضة 2021

الإثنين 25 يناير 2021 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
السروال اللامع نجم موضة 2021



وكالات / سما /

يمثل سروال "الليغنز" المصنوع من خامة الفينيل اللامعة نجم الموضة النسائية في 2021 ليمنح المرأة إطلالة لافتة للأنظار تنطق بالأنوثة والإثارة، وذلك على غرار النجمة فيكتوريا بيكهام وعارضة الأزياء الشهيرة هايلي بيبر.

وأوضحت مجلة "Elle" أن السروال الليغنز، الذي يمتاز بقصته الملتصقة بالجسم، يكتسي باللون الأسود ليضفي على المظهر طابع الأناقة والفخامة.

 
ويمكن تنسيقه مع بلوزة أنيقة وبوت لامع من الفينيل، أو مع بلوزة ذات فيونكة ومزدانة بالبولكا دوتس وجاكت جلدي ذي أكتاف عريضة مع حذاء ذي كعب عال يتألق باللون الأسود.
 

ولإطلالة أكثر جرأة وتفرداً، يمكن تنسيقه مع بلوفر تريكو أكبر من المقاس بحجم "إكسين لارج" XXL وبوت قائدي الدراجات النارية الضخم.

#الليغنز #السروال اللامع #موضة 2021

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