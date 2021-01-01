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هنية: 30 ألف دولار لأندية الطائرة بغزة

الإثنين 25 يناير 2021 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: 30 ألف دولار لأندية الطائرة بغزة



غزة / سما /

أعلن عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ونائب رئيس اتحاد الطائرة، عن إطلاق الموسم الرياضي، بعد قرار استئناف النشاط في المحافظات الجنوبية.

وأكد هنية تقديم 20 ألف دولار لأندية الدرجة الممتازة المشاركة في الدوري, بالإضافة لـ10 آلاف دولار أخرى مكافأة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وطالب لجان الاتحاد وأندية الجمعية العمومية، بالاستعداد لانطلاق الموسم الرياضي، الذي سيبدأ أواسط شهر فبراير المقبل، وذلك بلقاء السوبر، الذي يجمع خدمات جباليا "بطل الدوري" والصداقة "بطل الكأس".

وفي سياق منفصل, كشف عن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع رياضي في مدينة "عبسان" الكبيرة بخانيونس جنوب القطاع، بعد لقاء جمعه مع رئيس البلدية، بهدف الارتقاء بالجانب الرياضي والشبابي.

#أندية الطائرة #اتحاد الطائرة #دوري الطائرة #عبد السلام هنية

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