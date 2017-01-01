  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

العمصي يتهم أرباب العمل في غزة باستغلال الحصار وكورونا

الإثنين 25 يناير 2021 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمصي يتهم أرباب العمل في غزة باستغلال الحصار وكورونا



غزة / سما /

اتهم سامي العمصي المسؤول النقابي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أرباب العمل باستغلال مشاكل الحصار وانتشار وباء كورونا، كشماعة، لانتهاك حقوق العمال من حيث أجورهم وساعات العمل.

ولفت العمصي في تصريح صحفي له، أن ساعات العمل تصل إلى أكثر من 12 ساعة يوميًا، مشيرًا إلى أن غالبية أجور العمل متدنية وتصل إلى 600 شيكل شهريًا رغم أنهم يعلمون في شركات تجني أرباحًا كبيرة.

وبين أن آلاف العمال تنتك حقوقهم في ظل عدم تطبيق قانون الحد الأدنى للأجوال، وغياب عوامل السلامة المهنية في مواقع العمل، وعدم الالتزام بالوقف المحدد لعمل ثماني ساعات وفق القانون.

وأشار إلى أن قانون الحد الأدنى للأجور ينص على أن الراتب الشهري للعامل يبلغ 1450 شيكلًا شهريًا، و65 شيكلًا للعاملين بالمياومة، و8.5 شيكل للعاملين بالساعة، وجميعها بنود وردت في قرار وزير العمل رقم (7) لسنة 2017، المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وبين المسؤول النقابي، أن القرار الجديد برفع الحد الأدنى للأجور بالضفة الغربية إلى 1950 شيكلًا، يظهر وجود فجوة كبيرة بين الضفة والقطاع.

وقال العمصي "إنالعمال بغزة لا يستطيعون تقديم شكاوى، خوفًا من فقدان فرصتهم في العمل، لعلمهم بأن هناك جيشًا من العاطلين عن العمل من الممكن أن يأخذوا مكانهم".

وأضاف "ذلك يشجع أصحاب الأعمال على استغلال عمالهم، وعدم منحهم حقوقهم المشروعة وفق قانون العمل الفلسطيني".

ودعا إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور تدريجيًا بدءًا من المواقع والشركات الكبرى والتي يعمل لديها آلاف العمال.

وأشار إلى أن الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 14 عامًا أدى لتعطل ربع مليون عامل، وارتفاع نسبة البطالة في صفوف العمال لنحو 75%.

#عمال #استغلال #ازمة كورونا #غزة

الأكثر قراءة اليوم

حركة فتح تكشف: قرارات مصيرية بشأن غزة ستنتج عن اجتماع مركزية الحركة مساء اليوم

الاعلامي الحكومي بغزة يوضح بشأن صالات الافراح والاسواق

مذيع كويتي يعلن ارتداده عن الإسلام واعتناق المسيحية على الهواء مباشرة! (فيديو)

الجهاد قلقة ازاء الانتخابات الفلسطينية: مقبلون على شرعنة الانقسام وتقاسم الجغرافيا!!

سبب وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي في مصر .. السيرة الذاتية

العالول يكشف تفاصيل ما دار في اجتماع اللجنة المركزية

حاكم دبي يعلن عن تغييرات جديدة في إجراءات الإقامة والجنسية بالإمارات

الأخبار الرئيسية

اشتية: ندرس مع الأردن وإسرائيل اغلاق الجسور

وزيرة الصحة : 5 وفيات و470 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و729 حالة تعافٍ

r

فيديو : الاعلام العبري يطلق على مدينة بني براك اسم حي الشجاعية لهذا السبب ..!

الطيراوي يكشف مراحل حل مشاكل الموظفين في غزة

تقديرات الجيش الإسرائيلي: أزمة لقاحات كورونا سؤدي الى تصعيد كبير و اطلاق الصواريخ من غزة