  1. الرئيسية
  2. سيارات

العراق .. جدول الامتحانات التمهيدية 2021 السادس الابتدائي والإعدادي والثالث المتوسط

الإثنين 25 يناير 2021 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
العراق .. جدول الامتحانات التمهيدية 2021 السادس الابتدائي والإعدادي والثالث المتوسط



بغداد / سما

نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، جدول الامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2020 - 2021، داعية الطلاب إلى اعتماده والاستعداد الجيد للاختبارات.

وقالت وزارة التعليم العراقية في بيان لها إن اللجنة الدائمة للامتحانات حددت يوم السبت الموافق الـ13 من شهر آذار المقبل انطلاق الامتحانات التمهيدية للمراحل المنتهية ( السادس الابتدائي ، الثالث المتوسط ، السادس الاعدادي). 

وأضافت أن الامتحانات التمهيدية تستمر لغاية ال25 من الشهر ذاته ، مشيرة الى ان الامتحان يبدأ عند الساعة الواحدة ظهراً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد. 

ولفتت إلى أنه في حال وجود عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول أدناه.

وحسب ما هو موضح في جدول الامتحانات التمهيدية، فإن السبت 13 مارس 2021 يشهد أول اختبار وهو اللغة العربية للفرع الاحيائي والتطبيقي والأدبي للدراسة العربية والكردية بالعراق.

#الامتحانات التمهيدية #جدول الامتحانات التمهيدية #العراق #وزارة التربية والتعليم #وزارة التعليم العراقية #امتحانات العراق #السادس الابتدائي #السادس الاعدادي #الثالث المتوسط
جدول الامتحانات التمهيدية 2021

الأكثر قراءة اليوم

حركة فتح تكشف: قرارات مصيرية بشأن غزة ستنتج عن اجتماع مركزية الحركة مساء اليوم

الاعلامي الحكومي بغزة يوضح بشأن صالات الافراح والاسواق

مذيع كويتي يعلن ارتداده عن الإسلام واعتناق المسيحية على الهواء مباشرة! (فيديو)

الجهاد قلقة ازاء الانتخابات الفلسطينية: مقبلون على شرعنة الانقسام وتقاسم الجغرافيا!!

سبب وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي في مصر .. السيرة الذاتية

العالول يكشف تفاصيل ما دار في اجتماع اللجنة المركزية

حاكم دبي يعلن عن تغييرات جديدة في إجراءات الإقامة والجنسية بالإمارات

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : 5 وفيات و470 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و729 حالة تعافٍ

u

العمصي يتهم أرباب العمل في غزة باستغلال الحصار وكورونا

r

فيديو : الاعلام العبري يطلق على مدينة بني براك اسم حي الشجاعية لهذا السبب ..!

الطيراوي يكشف مراحل حل مشاكل الموظفين في غزة

تقديرات الجيش الإسرائيلي: أزمة لقاحات كورونا سؤدي الى تصعيد كبير و اطلاق الصواريخ من غزة