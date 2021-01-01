العراق .. جدول الامتحانات التمهيدية 2021 السادس الابتدائي والإعدادي والثالث المتوسط

بغداد / سما

نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، جدول الامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2020 - 2021، داعية الطلاب إلى اعتماده والاستعداد الجيد للاختبارات.

وقالت وزارة التعليم العراقية في بيان لها إن اللجنة الدائمة للامتحانات حددت يوم السبت الموافق الـ13 من شهر آذار المقبل انطلاق الامتحانات التمهيدية للمراحل المنتهية ( السادس الابتدائي ، الثالث المتوسط ، السادس الاعدادي).

وأضافت أن الامتحانات التمهيدية تستمر لغاية ال25 من الشهر ذاته ، مشيرة الى ان الامتحان يبدأ عند الساعة الواحدة ظهراً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد.

ولفتت إلى أنه في حال وجود عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول أدناه.

وحسب ما هو موضح في جدول الامتحانات التمهيدية، فإن السبت 13 مارس 2021 يشهد أول اختبار وهو اللغة العربية للفرع الاحيائي والتطبيقي والأدبي للدراسة العربية والكردية بالعراق.