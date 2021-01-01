منسق كورونا في اسرائيل: 50٪ من الحالات مصابة بطفرة بريطانيا

القدس المحتلة / سما /

قدر مسؤول في وزارة الصحة إلاسرائيلية أنه بين 40 – 50 بالمئة من الحالات المؤكدة يوميا هي للطفرة البريطانية.

واضاف منسق مكافحة فيروس كورونا بر نحمان أش كما نقلت صحيفة معاريف" هذا ما يتبين من الفحوصات التي أجريت وحسب تقدم الوباء". وأضاف أنه "علمنا بالطفرة متأخرا، وأعتقد أنها دخلت إلى إسرائيل قبل ذلك".

ولفت أش إلى أن انتشار الطفرة البريطانية تسبب بارتفاع نسبة المرضى في سن 0 – 17 عاما، "أي أن الأولاد الصغار والأولاد الأكبر سنا يمرضون بأعداد أعلى مما رأينا في الموجات السابقة. ويصعب التحدث عن خطورة المرض وقد سمعنا عن عدة حالات لأولاد مسررين في أقسام العلاج المكثف وفي حالة خطيرة، لكننا نقدر أنه لا يوجد هنا مرض أشد لدى الأولاد".