العراق .. نتائج قبول ذوي الشهداء في الدراسة المسائية 2021

بغداد / سما

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية اليوم الإثنين، نتائج قبول الطلبة من ذوي الشهداء في الدراسة المسائية للسنة الدراسية 2020/2021.

وقال المتحدث الرسمي الدكتور حيدر العبودي إن المتقدمين المصادق على بياناتهم من مؤسسة الشهداء وصل عددهم الكلي 8003 فيما بلغت أعداد المقبولين منهم 5364 طالبا.

وأوضح أنهم موزعين على فئات ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل بواقع (1562) طالبا وفئة ذوي شهداء الحشد الشعبي بواقع (289) طالبا وفئة ذوي ضحايا الإرهاب بواقع 3513 طالبا.

نتائج القبول للدراسة المسائية لذوي شهداء الحشد الشعبي اضغط هنا

نتائج قبول الدراسة المسائية لذوي ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والارهابية اضغط هنا

نتائج قبول الدراسة المسائية لذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل اضغط هنا