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رابط مشاهدة مباراة الوحدة والشباب بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الإثنين 25 يناير 2021 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الوحدة والشباب بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

نشرت القنوات الناقلة رابط مشاهدة مباراة الشباب والوحدة بث مباشر اليوم الإثنين 25 يناير 2021 في سياق لقاءات الجولة رقم 15 من الدوري السعودي للمحترفين (كأس الأمير محمد بن سلمان).

مباراة الوحدة والشباب مباشر تعرض الساعة 08:45 بتوقيت مكة على قناة السعودية الرياضية الرابعة (KSA Sports 4 HD) بصوت المعلق مشاري القرني من ملعب مدينة الملك عبدالعزيز.

ويسعى الشباب إلى مواصلة الزحف نحو الصدارة التي يتقاسمها الهلال والاهلي برصيد 29 نقطة، إذ يملك حاليا 26 نقطة في المركز الثالث بفارق واحدة أمام الاتحاد الذي تعادل أمس مع النصر.

أما فريق الوحدة، لم يعد الخصم السهل إنما أحد أبرز الفرق في الدوري السعودي هذا الموسم ويحتل المركز العاشر حاليا برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف فقط خلف القادسية، ويسعى للانتصار.

رابط مباراة الشباب ضد الوحدة مباشر:

وحال نجح الوحدة في تحقيق الفوز الليلة على الشباب، فإن ذلك يعني وصوله للنقطة الثالثة والعشرين وعودته إلى المركز الخامس الذي يتقاسمه النصر مع التعاون وأبها والاتفاق في آن واحد.

وفاز الشباب على الوحدة بثلاثية نظيفة في آخر مواجهة جرت بينهما بدوري المحترفين الموسم المنصرم، بينما كان الفوز الأخير للوحدة قبل أكثر من خمس سنوات في استاد مدينة الملك عبدالعزيز.

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد أبها الجولة القادمة ثم يلتقي الرائد والنصر والفتح والأهلي وضمك، في حين يواجه الوحدة نظيره القادسية والأهلي والفيصلي والاتحاد والهلال والعين أخيرا.

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