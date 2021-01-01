تفاصيل عرض باريس للتعاقد مع راموس

وكالات / سما /

يأمل باريس سان جيرمان في التعاقد مع سيرجيو راموس خلال الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما رفض ريال مدريد تجديد الارتباط معه إلا وفق شروط معينة، يرفضها المدافع الإسباني حالياً.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في الصيف المقبل، وتسمح لهما لائحة انتقالات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الدخول في مفاوضات رسمية مع أي فريق في حال عدم الرغبة في البقاء بالنادي الملكي.

وبحسب إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان عرض على سيرجيو راموس 3 سنوات مقابل راتب سنوي يبلغ 15 مليون يورو، وهو راتب لم يستطيع ريال مدريد منحه له في الوقت الحالي.

وأضافت الإذاعة المذكورة، أن سيرجيو راموس في طريقه للموافقة على هذا العرض، حيث يعتقد بأن باريس سان جيرمان سيُشكل فريقاً رائعاً معه، خاصةً وأن النادي الفرنسي يُفكر أيضاً في استقطاب ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة.

ولم يتوصل راموس وريال مدريد لاتفاق بشأن تجديد العقد، رغم أن النادي الملكي قدم له عرضين، الأول عقد لمدة عام وبنفس الراتب، والثاني عقد لمدة عامين مع خفض راتبه بنسبة 10%، وهذه الصيغ كلها رفضها المدافع الإسباني.

وستكون مغادرة راموس كارثية على ريال مدريد، ففي الموسم الماضي ظهرت بعض المشاكل الدفاعية في فريق زيدان في ظل غياب سيرجيو راموس عن بعض المباريات.