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جوزييه مورينيو يوضح سبب عدم اعتماده على "بيل"

الإثنين 25 يناير 2021 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوزييه مورينيو يوضح سبب عدم اعتماده على "بيل"



وكالات / سما /

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام عن سبب عدم اعتماده على النجم الويلزي جاريث بيل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على الرغم أنه طلب التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي.

وعانى جاريث بيل في الموسم الماضي مع ريال مدريد تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان الذي كان يتجاهله بشكل كامل بسبب تراجع مستواه وتدهور حالته البدنية، مما دفعه لمغادرة النادي في الصيف والعودة إلى توتنهام لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

وتوقع الكثيرون أن ينفجر النجم الويلزي مع السبيرز وأن يصبح لاعباً أساسياً في تشكيلة المدرب جوزيه مورينيو الذي كان متحمساً للحصول على خدماته، لكن المدرب البرتغالي فاجأ الجميع بعدم الاعتماد عليه في الدوري الإنجليزي سوى في 160 دقيقة فقط توزعت على 4 مباريات، بينما كان يقحمه غالباً في مواجهات اليوروبا ليج.

وأوضح مورينيو أن جاريث بيل عانى من مشاكل بدنية قبل وبعد وصوله إلى توتنهام، وهذا يجعله غير جاهز بنسبة 100% للمشاركة بشكل أساسي على حد تعبيره، مطالباً اللاعب ببذل المزيد من الجهد في التدريبات حتى يكسب الدقائق.

 

وقال السبيشل ون في تصريحات أبرزتها صحيفة آس الإسبانية “لا يمكنني أن لا أعطي الدقائق للاعبين، هذا شيء لا يمكنني التخلي عنه، لكننا نعلم جميعاً الصعوبات التي واجهها (جاريث بيل) في الموسمين الماضيين، كما نعلم أن حتى هذا الموسم يتأرجح بالتفاصيل الصغيرة”.

وتابع “أهم شيء بالنسبة لي أن يكون ثابتاً بالتدريبات، وبكثافة عالية بدون أي مشاكل، وعندما يكون اللاعب ثابتاً في التدريبات، يكون حينها جاهزاً، ليس ليحظى بالدقائق وإنما ليفوز بالدقائق، فهما أمران مختلفان”.

#جوزيه مورينيو #توتنهام #جاريث بيل

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