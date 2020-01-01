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لهذا السبب .. الاعلام العبري يطلق على مدينة بني براك اسم حي الشجاعية

الإثنين 25 يناير 2021 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب .. الاعلام العبري يطلق على مدينة بني براك اسم حي الشجاعية



وكالات

تشهد العلاقة بين شرطة الاحتلال من جهة والمتدينين ذوي القبعات السوداء (حريديم) تدهورا خطيرا في العلاقات لدرجة المواجهات العنيفة والضرب والتكفير والاعتقالات في كل يوم.

وتستخدم شرطة الاحتلال العصي والمياه الباردة والخيول ووسائل الاعلام المجندة لصالحها وكل ادوات القمع في التنكيل بابناء طائفة الحريديم الذين يرفضون اغلاق المعابد والمدراس الدينية بسبب فيروس كورونا، فيما يواجه الحريديم الشرطة بصدروهم العارية تلبية لفتوى من حاخاماتهم في مناطق تواجدهم.

شرارة العصيان بدأت في منطقة بيت شيمش. ومن هناك امتدت الى طبريا والقدس وتموضعت في مدينة بني براك.

بعض المواقع العبرية وصفت بني براك انها الشجاعية في اشارة لشدة المواجهات هناك وحجم الاضرار التي خلفتها الاحتجاجات.

ونجم عن هذه المواجهات حتى الان تدمير القطار السريع واحراق حافلة ومئات الاصابات وعشرات المعتقلين.

المصدر :" وكالات

#مدينة بني براك #الشجاعية #فيروس كورونا #احتجاجات #اسرائيل

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