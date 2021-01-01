رابط مشاهدة مباراة التعاون وضمك بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الرياض / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة التعاون ضد ضمك بث مباشر اليوم الإثنين 25 كانون ثاني 2021 ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري المحترفين السعودي.

مباراة التعاون وضمك مباشر تبث الساعة 02:40 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة من استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية على قناة الرياضية السعودية الثالثة (KSA Sports 3 HD).

تكون المباراة بصوت المعلق خالد المديفر، فيما ينطلق الاستيديو التحليلي على شاشة السعودية الرياضية عند الساعة الثانية وعشرين دقيقة ثم عقب اللقاء يتم التحليل الفني والتحكيمي.

وكان التعاون قد تغلب الشهر الماضية على ضمك بهدفين مقابل هدف في كأس خادم الحرمين الشريفين، لكنه خسر أمامه في إياب الدوري السعودي الموسم الماضي بهدفين دون رد.

رابط مباراة التعاون ضد ضمك مباشر:

وينتظر فريق ضمك مواجهات صعبة الجولات المقبلة إذ يلعب ضد الرائد والقادسية والهلال والفيصلي والعين، في حين يواجه التعاون نظيره الفيصلي والنصر والقادسية والاتحاد والوحدة.

ويسعى التعاون إلى تفادي الخيبات الأخيرة، إذ يملك في رصيده بجدول الترتيب 21 نقطة بالتساوي مع النصر والاتفاق وأبها، بينما ضمك بالمركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 12 نقطة.

وتجري مباراة التعاون وضمك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتزامن مع لقاء الفيصلي ضد الهلال، في حين تختتم منافسات الليلة بموقعة الشباب أمام نظيره الوحدة.