هل ارتدى ابن سلمان "الشال القطري" بآخر ظهور له؟ (صور)

وكالات

أطل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد، بلباس غير معتاد، إذ ارتدى شالا مغايرا لـ"الشماغ السعودي"، الأحمر والأبيض، أو الأبيض فقط.

فخلال ترأسه اجتماعا لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، ارتدى ابن سلمان شالا مشابها لـ"الشماغ القطري".

وتباينت آراء المغردين في مواقع التواصل الاجتماعي حول شال ابن سلمان، إذ قال مغردون؛ إنه يشبه ما يرتديه القطريون، فيما قال آخرون؛ إنه مشابه للشماغ اليمني.

وكان ولي عهد السعودية استقبل أمير قطر في قمة الخليج مطلع العام الجديد بمدينة العلا، في لقاء أذعن بانتهاء الأزمة بين الطرفين التي قامت منتصف العام 2017.