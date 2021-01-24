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مذيع كويتي يعلن ارتداده عن الإسلام واعتناق المسيحية على الهواء مباشرة! (فيديو)

الإثنين 25 يناير 2021 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مذيع كويتي يعلن ارتداده عن الإسلام واعتناق المسيحية على الهواء مباشرة! (فيديو)



وكالات

تداول رواد موقع "تويتر" مقطعا مصورا للمذيع الكويتي محمد المؤمن، يعلن فيه ارتداده عن الإسلام على الهواء مباشرة واعتناقه المسيحية.

وظهر المؤمن في مقطع فيديو مرتديا الصليب، وأرفق الفيديو بعبارة: "تصلبت عرفت ما هو الرب فهمت الحياة وعشت".

وقال: "أي شيء نراه يخص المسيحية لهدف الشهرة رح تضايقون، هذا ليس تهديد".

وردد المؤمن في المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع، مصطلح الثالوث (باسم الأب والابن والروح القدس)، مضيفا عبارة "نحن أبناء عيسى ابن مريم".

وشكل اعتناق المؤمن وهو حفيد المذيع الكويتي حمد المؤمن، أحد مؤسسي إذاعة الكويت، للديانة المسيحية، صدمة لدى شريحة واسعة من النشطاء في الكويت.

وقال اخر :" لايوجد مبرر لأي مسلم يغير دينه ولكن حسب الفيديو المتداول من المذيع #محمد_المؤمن ارى بما لايدع مجال للشك انه يعاني من اضطرابات نفسية ويعيش حالة من الارتباك والشتات وهذا انعكس على هيئته وصحته وتفكيره والواجب ان ندعوا الله أن يهديه ويشافيه وان يعود الى رشده وعقله ودينه وعافيته. 

#محمد المؤمن #ارتداد #الاسلام #المسيحية #الكويت

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