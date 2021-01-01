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الرئيس المكسيكي يعلن إصابته بفيروس كورونا

الإثنين 25 يناير 2021 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس المكسيكي يعلن إصابته بفيروس كورونا



وكالات

أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، يوم الأحد، أن التحاليل أكدت إصابته بفيروس كورونا، وأنه يعاني من أعراض خفيفة وبدأ بتلقي العلاج.

وقال الرئيس الرئيس المكسيكي البالغ من العمر 67 عاما على "تويتر": "كعادتي أنا متفائل".

وأشار أوبرادور إلى أن وزير الداخلية سيكون مسؤولا في فترة غيابه عن عقد المؤتمر الصحفي الصباحي، الذي ينظم كل يوم.

وفي حديث في مؤتمر صحفي بعد وقت قصير من الإعلان الرئاسي، قال مسؤول صحي إن الرئيس "في حالة مستقرة" وإن الأعراض خفيفة حتى الآن، مضيفا أن "فريقا من المتخصصين يعتني بصحة الرئيس".

وتواجه المكسيك موجة وبائية ثانية، وهي تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي فيروس كورونا، حيث سجلت حتى الآن نحو 150 ألف وفاة وحوالي 1.8 مليون إصابة.

المصدر: رويترز

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