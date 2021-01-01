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"سفاح" سيأخذ لقاح كورونا قبل الملايين.. ما القصة؟

الإثنين 25 يناير 2021 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"سفاح" سيأخذ لقاح كورونا قبل الملايين.. ما القصة؟



وكالات

تلقى سفاح مسجون في بريطانيا دعوة تمهيدا لحصوله على لقاح فيروس كورونا، قبل الملايين من البريطانيين الذين لهم الأولوية، مما أثار غضبا لدى وسائل الإعلام.

وكتبت صحيفة "الصن" البريطانية على موقعها الإلكتروني أن الأمر"مرعب". وذكرت أنه تم إبلاغ السفاح ليفي بيلفيلد (52 عاما) وبعض السجناء الآخرين في سجن "فرانكلاند" شديد الحراسة، بأنهم سيتلقون اللقاح في الأسابيع المقبلة.

وتأتي هذه الأخبار في وقت لا يزال فيه البريطانيون المسنون وغيرهم من المعرضين لخطر الموت بسبب الوباء وأفراد الطواقم الطبية ينتظرون اللقاح.

وقال وزير الداخلية البريطاني السابق، ديفيد بلانكيت، إنه امر غير منطقي أن يعطى السجناء وخصوصا السفاحين منهم أولوية في الحصول على اللقاحات.

وأعرب عن أمله في أن يتدخل وزير العدل في بريطانيا فورا، ويكشف سبب توزيع اللقاحات النادرة أصلا بهذه الطريقة.


وبيلفيلد سفاح معروف في بريطانيا، وأدين بثلاث جرائم قتل ضد النساء، وكانت إحدى ضحاياه فتاة في الـ13 من عمرها، ويقضي حكما بالسجن مدى الحياة.

وتقول الرسالة التي وصلت إلى السجناء إن اللقاح سيصل إلى السجن بين يناير وفبراير 2021، على أن يستفيد منه الأكثر عرضة لخطر الإصابة.

وبريطانيا واحدة من أكثر الدول تضررا من جراء وباء كورونا، إذ سجلت فيها أكثر 3.6 مليون إصابة، وأكثر من 97 ألف حالة وفاة.

وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة كانت أول دولة في العالم تستخد لقاح فايزر بيونتك وأكسفورد أسترازينيكا، إلا أن البلاد لا تزال تعاني من معدلات وفيات مرتفعة للغاية.

كما تعاني عملية توزيع اللقاحات من بطء شديد، ولا تغطي حتى الآن كل المسنين والطواقم الطبية.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، لـ"سكاي نيوز" إن أمر قيود رفع الإغلاق العام في بريطانيا لا يزال بعيدا، مشيرا إلى المعطيات الأولية تظهر أن القيود قللت قليلا من إصابات السلالة الجديدة، لكن أكد أن المستشفيات في البلاد تعاني من ضغط "هائل".

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