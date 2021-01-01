  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استمرار المواجهات بين الشرطة والحرديم في مدينتي بني براك والقدس

الإثنين 25 يناير 2021 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار المواجهات بين الشرطة والحرديم في مدينتي بني براك والقدس



القدس المحتلة/سما/

 واصل عناصر الطائفة الحريدية اليهودية، أعمال الشغب داخل مدينة بني براك التي يقطن الغالبية العظمى فيها من أفراد تلك الطائفة، احتجاجًا على استمرار تشديد الإجراءات الوقائية ضدهم بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أوساطهم.

واستولى العشرات منهم في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، على حافلة وأخلوها من الركاب قبل أن يعتدوا على سائقها وإحراقها.


ودخلت قوات اليسام الخاصة إلى المدينة وسط إلقاء قنابل الغاز تجاه المتظاهرين الحريديم في المدينة.

وتشهد المدينة منذ أيام أعمال مماثلة وأحداث شغب وسط رفض الحريديم الانصياع لأوامر الصحة الإسرائيلية للتقيد بإجراءات الوقاية.

كما شهدت بعض المناطق في مدينة القدس أحداثًا مشابهة برشق الحافلات والمركبات بالحجارة ومحاولة تعطيل سير حركة القطار الخفيف.

وأدى ذلك إلى أزمة سياسية وانتقادات حادة لزعماء الطائفة الحريدية الذين بدورهم اعتبروا أن أنصارهم يتعرضون للظلم، في وقت دعوا فيه الجميع إلى التهدئة

#اسرائيل #الحريديم

الأكثر قراءة اليوم

مشاهدة مباراة السويد وروسيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

قناة عبرية: يجب أن لا نسمح لحماس المشاركة بالانتخابات وهذه هي الطريقة ..

مشاهدة مباراة مصر وسلوفينيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

حركة فتح تكشف: قرارات مصيرية بشأن غزة ستنتج عن اجتماع مركزية الحركة مساء اليوم

الاعلامي الحكومي بغزة يوضح بشأن صالات الافراح والاسواق

فيديو .. قصة المغدورة قمر تطالب بالقصاص من شقيقها أحمد

صور: أضواء الشهرة تسلط على صهر ترامب العربي.. ملياردير عانت عائلته من مأساة!

الأخبار الرئيسية

ريس

فتح: الرئيس عباس سيتعامل مع كافة مشاكل قطاع غزة ومعالجة قضاياه بكل إيجابية

عزام الأحمد يكشف تطورات جديدة بشأن ملف موظفي غزة وتفريغات 2005

"مركزية فتح" تقرر تشكيل وفد من الحركة برئاسة الرجوب للمشاركة في جلسات الحوار الوطني بالقاهرة

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

الجهاد قلقة ازاء الانتخابات الفلسطينية: مقبلون على شرعنة الانقسام وتقاسم الجغرافيا!!