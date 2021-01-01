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الخارجية الإسرائيلية غاضبة من نتنياهو وغانتس

الإثنين 25 يناير 2021 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الإسرائيلية غاضبة من نتنياهو وغانتس



القدس المحتلة / سما /

أبدت وزارة الخارجية الإسرائيليةـ، امتعاضها الشديد من تجاهل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء البديل بيني غانتس، لتعيين 36 سفيرًا جديدًا في مناصبهم التي تم إقرارها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الخارجية وافقت على تعيين أولئك السفراء، لكن الحكومة الإسرائيلية لم توافق على تلك التعيينات بسبب الخلاف بين نتنياهو وغانتس، حيث هاجمت كلاهما واتهمتهما باحتجاز السفراء وعائلاتهم كرهائن.

وتخشى الخارجية الإسرائيلية أن لا تحصل الموافقة على التعيينات حتى الانتخابات المقبلة في مارس/ آذار، وبالتالي تأجيل الموافقة حتى يونيو/ حزيران على الأقل لحين تشكيل حكومة جديدة.

وتشمل تعيينات السفراء عواصم مختلفة منها دلهي وطوكيو وبروكسل وبراغ وبرازيليا ونيقوسيا وبريتوريا وكييف وبنما وبانكوك وستوكهولم وبرن وغيرها.

وطالبت لجنة العاملين في وزارة الخارجية، نتنياهو وغانتس، بالموافقة على التعيينات خلال اجتماع الحكومة المقبل، مشيرةً إلى أهمية تلك التعيينات لزيادة التعاون الدولي في ظل انتشار وباء كورونا، وتعزيز المصالح الحيوية لإسرائيل على الساحة الدولية.

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