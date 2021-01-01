يعلون يدعو إدارة بايدن إلى عدم فتح قنصلية شرقي القدس

القدس المحتلة / سما /

دعا موشيه يعلون زعيم حزب تلم الإسرائيلي، إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن بالامتناع عن فتح قنصلية خاصة بالفلسطينيين شرقي القدس.

واعتبر يعلون في مقابلة مع قناة i24NEWS باللغة الانجليزية، وموقع صحيفة يسرائيل هيوم، أن مثل هذه الخطوة تعتبر خطأ فادح.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق "يجب أن يتعلم الفلسطينيون درسًا قاسيًا"، مدعيًا أن القيادة الفلسطينية رفضت سابقًا تقديم تنازلات مقابل السلام وكان ذلك في كامب دايفيد ورفضهم الاقتراحات التي قدمها بيل كلينتون وايهود باراك، وكذلك مقترحات أيهود أولمرت في مؤتمر أنابوليس.

وأضاف "ماذا يريدون؟ هم لا ينون التعاون، وآمل أن نتمكن من إقناع إدارة بايدن بعدم التعاون معهم".

كما أعلن يعلون معارضته نية إدارة بايدن العودة للاتفاق النووي مع إيران، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة ستكون خطأ تاريخي.