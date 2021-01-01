مصر تعلن عن تسجيل لقاحات 3 شركات إنجليزية وروسية وصينية

القاهرة /سما/

قالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إنه تم تسجيل لقاحات لـ3 شركات إنجليزية وروسية وصينية، بعد التأكد من فعالية كل لقاح.

وأضافت أن سلسة التبريد في مصر تسمح بتخزين 140 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا.

وأكدت زايد على أن الوزارة ستتسلم خلال أيام دفعات أخرى من اللقاح، وبمجرد تلقي الوزارة هذه الدفعات سيتم فتح الباب لتسجيل كبار السن فوق الـ65 عاما لتلقي اللقاح، وسيجري التسجيل سواء في أقرب مستشفى، أو عن طريق التسجيل الإلكتروني.

وتأتي تصريحات الوزيرة خلال مؤتمر صحفي أمام مستشفى أبو خليفة، للإعلان عن بدء حملة التطعيمات للأطقم الطبية.