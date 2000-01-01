بقيمة 145 مليون دولار.. بلومبيرغ: "أموال مظلمة" ساعدت بايدن في الوصول للبيت الأبيض!

واشنطن /سما/

ظهرت تقصيات للأموال التي أُنفقت على حملات الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، أن مانحين مجهولين قدموا لمجموعات مؤيدة للمرشح الديمقراطي 145 مليون دولار.

واعتبرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن تلك الأموال كانت "تمهيدا لفوز جو بايدن، وضمانة بأنه لن يكون لدى جمهور الأمريكيين أي محاسبة كاملة لمن ساعده في الفوز بالبيت الأبيض“.

أموال مظلمة

ووصفت الوكالة هذه التبرعات الداعمة لبايدن، والمجهولة المصدر، بأنها "أموال داكنة“، طالما انتقدها الحزب الديمقراطي، لكنه استخدمها هذه المرة لتشديد الحصار على المنافس الجمهوري دونالد ترامب.

وسبق ان قل الديمقراطيون إنهم يريدون حظر النقود السوداء باعتبارها مفسدة بشكل فريد، لأنها تتيح لمؤيديهم دعم مرشح بهدوء دون تدقيق.

لكن في جهودهم لهزيمة ترامب في عام 2020 تبنوا ذلك.

على سبيل المثال، استخدم صندوق أولويات الولايات المتحدة الأمريكية، لجنة العمل السياسي الفائقة التي حددها بايدن كأداة مفضلة له للإنفاق الخارجي، 26 مليون دولار من الأموال التي تم التبرع بها في الأصل لذراعها غير الربحي، المسماة أولويات الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم بايدن.

لا يتعين الكشف عن الجهات المانحة لهذه الأموال.

ولاحظ تقرير "بلومبيرغ"، أن تدفقات التبرعات لحملة بايدن زادت هذه المرة عن المعهود حيث وصلت إلى 1.5 مليار دولار (منها 145 مليون دولار مجهولة المصدر)، وهو في حد ذاته رقم قياسي لمنافسة رئيس يعمل على دورة ثانية.

فقد أنفق ترامب 28.4 مليون دولار، وأقصى ما كان حصّله المرشح الجمهوري للرئاسة ميت رومني في انتخابات عام 2012 من"المال المعتم“، وهو 113 مليون دولار مجهولة المصدر. ولم يرد متحدث باسم بايدن على محاولات الحصول على تعليق حول ذلك.

ومن المفترض نظريا أن تحد قوانين تمويل الحملات الانتخابية من تأثير الأموال الكبيرة على السياسيين.

لكن النظام به ثغرات كبيرة استغلت الجماعات التي تدعم بايدن والمرشحين الآخرين.

وقال لاري نوبل، المستشار العام السابق في وزارة الخارجية: "نعم، لقد استفاد منها“.

التستر بالمنظمات غير الربحية فقد جمع بايدن أكثر من مليار دولار لحملته، وهي التي يمكن أن تقبل تبرعات تصل إلى 2800 دولار من الأفراد.

وشمل ذلك 318.6 مليون دولار من المانحين الذين قدموا أقل من 200 دولار لكل منهم.

وجاءت بقية الأموال التي جمعها بايدن من مانحين أثرياء بما يكفي لتقديم ما يصل إلى 825 ألف دولار، مع تقسيم هذه الأموال بين اللجنة الوطنية الديمقراطية و47 مؤسسة حزبية.

وفي شهر سبتمبر الماضي، قال مايكل بلومبرج إنه سينفق 100 مليون دولار لمساعدة بايدن في فلوريدا، مما يسمح للديمقراطيين بتحويل الأموال إلى ولايات أخرى يجب الفوز بها.

وخسر بايدن فلوريدا لكنه قلب خمس ولايات فاز بها ترامب في 2016. وبموجب الترتيبات الحالية، فإنه يمكن للمانحين الذين يرغبون في تجنب الإفصاح أن يتبرعوا للمنظمات السياسية غير الربحية، مثلما فعلت منظمة "مدافعون معا عن الديمقراطية“، التي أنفقت 15.6 مليون دولار على دعم بايدن، ولا يُطلب منها الكشف عن مساهميها، علما أنه لا يمكن للمرشحين وحملاتهم تنسيق الإنفاق مع هذه المجموعات بموجب القانون الفيدرالي، وهذا النقص في الإفصاح يقلق الجماعات الإصلاحية.

وبرأي ميريديث ماكجي، المديرة التنفيذية لمؤسسة "إشو ون" التي تدعو إلى الحد من تأثير المال على السياسة، فإن "الهدف الأساسي من الأموال الداكنة هو تجنب الإفصاح العام أثناء الحصول على تمويل خاص.

إنها الأموال المعتمة عن بصر الجمهور"، كما قالت.

إعلانات هجوم ساحة المعركة بشكل عام، استفاد الديمقراطيون في هذه الدورة الانتخابية من 326 مليون دولار من الأموال المظلمة، وفقًا لمركز السياسة المستجيبة.

كان هذا أكثر من ضعف مبلغ الـ 148 مليون دولار الذي دعم الجماعات الجمهورية. وأنفقت بعض الجماعات الديمقراطية التي اعتمدت على الأموال السوداء كليًا أو جزئيًا بشكل كبير على الإعلانات المبكرة التي تهاجم ترامب في ولايات ساحات القتال الحرجة مثل ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن.

بدأت المجموعات في الإنفاق بينما كانت حملة بايدن ذات الدخل المحدود نسبيًا تكافح لجمع الأموال من أجل الانتخابات التمهيدية.

حصلت المستقبل إلى الأمام PAC، فائقة PAC أن قضى 104،000،000 $ دعم بايدن، 46900000 $ من الفيسبوك شركة المؤسس المشارك داستن موسكوفيتز، 3000000 $ من Twilio شركة .

الرئيس التنفيذي جيف لوسون و 2.6 مليون دولار من إريك شميدت من Alphabet Inc ، الشركة الأم لشركة Google. لكن أكبر مصدر للتمويل كان الشقيقة غير الربحية ، Future Forward USA Action ، التي ساهمت بمبلغ 61 مليون دولار. لا يلزم الكشف عن أسماء أولئك الذين دفعوا مبلغ 61 مليون دولار.

تبرع صندوق Sixteen Thirty Fund ، وهو منظمة غير ربحية ترعى الدعوة التقدمية ، بما مجموعه 55 مليون دولار في دورة انتخابات 2020 إلى الديمقراطيين PACs ، بما في ذلك أولويات USA Action Fund و Future Forward PAC ، تظهر سجلات FEC.

كان هذا الإجمالي أكثر بكثير من 3 ملايين دولار التي قدمتها في عام 2018.

قالت آمي كورتز ، المديرة التنفيذية لصندوق Sixteen Thirty Fund ، إن زيادة الأموال للمجموعة ، التي لا تكشف عن أسماء مانحيها ، شملت أشخاصًا قدموا في السابق للجمهوريين أو لم يشاركوا في السياسة. أدى تدفق الأموال السوداء إلى الديمقراطيين والجماعات التقدمية إلى تعقيد جهودهم لإصلاح النظام.

ألقى السناتور شيلدون وايتهاوس، وهو ديمقراطي من ولاية رود آيلاند، باللوم على الأموال السوداء لإقناع الجمهوريين بعرقلة التشريعات لمعالجة تغير المناخ وطمأنة القضاة الذين يشاركونهم آرائهم بتعيينهم في المحاكم.

وقال وايتهاوس في بيان: "الأموال المظلمة سامة للديمقراطية - هذه الفترة".

"حقيقة أن الجماعات التقدمية قد تعلمت القتال باستخدام تكتيكات مماثلة ليست عذراً لاستمرار وباء المال الأسود في أمريكا."

تقول كورتز إن مجموعتها تفضل القواعد التي تقضي على الأموال السوداء.

وقالت: "لقد ضغطنا لصالح إصلاح نظام تمويل الحملات الحالي"، في إشارة إلى الموارد البشرية، وهو إجراء إصلاح انتخابي اقترحه الديمقراطيون يتضمن إفصاحًا أكثر صرامة عن المانحين للمنظمات السياسية غير الربحية، "لكننا نظل ملتزمين أيضًا باتباع القوانين الحالية لتكافؤ الفرص أمام التقدميين ".

حتى سيسيل، الذي يدير PAC الفائقة لدعم بايدن، قال إن المجموعة تدعم الإصلاح. قال "ما زلنا نتطلع إلى اليوم الذي أصبح فيه المال غير المحدود و PACs الفائقة شيئًا من الماضي".