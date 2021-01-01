  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

انتخاب زعيما لحزب العمل الإسرائيلي خلفاً لبيرتس

الأحد 24 يناير 2021 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتخاب زعيما لحزب العمل الإسرائيلي خلفاً لبيرتس



القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة الـ12 العبرية مساء اليوم الأحد، انه تم انتخاب ميراف ميخائيلي زعيمة لحزب العمل الإسرائيلي.
 
ووفقاً للقناة العبرية، تم انتخاب ميخائيلي  بأغلبية 77% كزعيمة لحزب العمل، خلفاً لزعيمه السابق المستقيل عمير بيرتس.
 
وكان بيرس أعلن سابقا عن تنحيه من هذا المنصب، وذلك على خلفية توقع كافة الاستطلاعات بأن حزب العمل لن يتجاوز نسبة الحسم في أي انتخابات قادمة.
 
ميراف ميخائيلي، هي مذيعة إذاعية وتلفزيونية وناشطة وصحيفية سابقة إسرائيلية وعضو في الكنيست الإسرائيلي عن حزب الاتحاد الصهيوني سابقا.

#حزب العمل الإسرائيلي #ميراف ميخائيلي

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: يجب أن لا نسمح لحماس المشاركة بالانتخابات وهذه هي الطريقة ..

مشاهدة مباراة مصر وسلوفينيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

مشاهدة مباراة السويد وروسيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

صور: أضواء الشهرة تسلط على صهر ترامب العربي.. ملياردير عانت عائلته من مأساة!

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي 2021

بالأسماء: فتح تعلن نتائج انتخابات اقليم نابلس

فيديو .. قصة المغدورة قمر تطالب بالقصاص من شقيقها أحمد

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

الجهاد قلقة ازاء الانتخابات الفلسطينية: مقبلون على شرعنة الانقسام وتقاسم الجغرافيا!!

مستوطنون

فلسطينيو الضفة.. بين عربدة المستوطنين وإرهاب دولة منظم

حركة فتح تكشف: قرارات مصيرية بشأن غزة ستنتج عن اجتماع مركزية الحركة مساء اليوم

الاعلامي الحكومي بغزة يوضح بشأن صالات الافراح والاسواق