انتخاب زعيما لحزب العمل الإسرائيلي خلفاً لبيرتس

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة الـ12 العبرية مساء اليوم الأحد، انه تم انتخاب ميراف ميخائيلي زعيمة لحزب العمل الإسرائيلي.



ووفقاً للقناة العبرية، تم انتخاب ميخائيلي بأغلبية 77% كزعيمة لحزب العمل، خلفاً لزعيمه السابق المستقيل عمير بيرتس.



وكان بيرس أعلن سابقا عن تنحيه من هذا المنصب، وذلك على خلفية توقع كافة الاستطلاعات بأن حزب العمل لن يتجاوز نسبة الحسم في أي انتخابات قادمة.



ميراف ميخائيلي، هي مذيعة إذاعية وتلفزيونية وناشطة وصحيفية سابقة إسرائيلية وعضو في الكنيست الإسرائيلي عن حزب الاتحاد الصهيوني سابقا.