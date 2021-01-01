إسرائيلي يعود من دبي لينقل العدوى لـ 180 شخصاً واكتشاف طفرة أمريكية جديدة

القدس المحتلة / سما /

أفادت (القناة 12) الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، بأن إسرائيلياً اتضح أنه مصاب بفيروس (كورونا) عاد من دبي، مؤخراً وعند وصوله قام بنقل العدوى لـ 180 إسرائيلياً.

وأضافت القناة: بأنه "لم يُعرف حتى الآن ما إذا كانت هذه عدوى من الطفرات الجديدة أم لا".

وأصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية، إشعاراً أفادت فيه باكتشاف حالة جديدة من الطفرة الأميركية، مصدرها من لوس أنجلوس، مشيرة إلى أن المريض المؤكد فيها تسبب بنقل العدوى إلى أربعة أشخاص آخرين.



وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، قالت: إنه بعد البريطانية والجنوب أفريقية، تم اكتشاف أول إصابة بطفرة كاليفورنيا من (كورونا) في إسرائيل.

