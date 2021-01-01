الخارجية: وفاة واصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جاليتنا حول العالم

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، عن وفاة مواطن وإصابة آخر بفيروس كورونا في صفوف جاليتنا حول العالم.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، افاد بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لهذا اليوم للمواطنة نجلاء قسيس (88 عاما) ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 116، فيما لم تسجل اية إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية لهذا اليوم ليبقى عدد الإصابات 6312 إصابة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين في كوبا، بتسجيل اول اصابة بفيروس كورونا في صفوف الطلبة والجالية هناك، وذلك لأحد طلبتنا الذين يدرسون الطب ووضعه الصحي مستقر، وهو في الحجر الصحي.

من جهة أخرى، غادرت اليوم، دفعة جديدة من المواطنين، الطلبة ورجال الأعمال، الى إسطنبول.