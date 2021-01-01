قائد القيادة المركزية في الجيش الامريكي يزور اسرائيل الخميس

القدس المحتلة / سما /

افاد موقع "والا" الاسرائيلي ان قائد القيادة المركزية في الجيش الامريكي الجنرال كينيث ماكنزي، سيصل الى اسرائيل الخميس وهي اول زيارة منذ تولي الرئيس الامريكي جو بايدن الرئاسة الامريكية ونقل اسرائيل الى مسؤولية القيادة. بالاضافة الى التوقيت، شددت مصادر سياسية للموقع على أهمية الزيارة في سياق التهديدات الاقليمية والمفاوضات المقبلة مع ايران.

الزيارة تأتي بعد قرار الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بنقل اسرائيل من مسؤولية القيادة الاوروبية الى القيادة المركزية، والتي كانت أحد قراراته الاخيرة في المنصب. هذه الخطوة كانت قيد النقاش لفترة طويلة، وتم تجنبها بسبب معارضة دول الخليج.

ويقدر مسؤولون سياسيون ان انتقال اسرائيل الى القيادة المركزية وزيارة ماكنزي ستوسع التعاون مستقبلا مع دول عربية سنية، خصوصا ضد التهديدات المشتركة، حيث يتطرقون على ما يبدو لايران.

ووصل الشهر الماضي الى اسرائيل رئيس رئيس القوات المشتركة للجيش الامريكي الجنرال مارك أ ميلي لزيارة مطولة الى اسرائيل، واجتمع على مدار يوم ونصف مع رئيس هيئة الاركان الاسرائيلية افيف كوخافي وقام بنقاش مهني متواصل بمشاركة قادة عسكريين اسرائيليين كبار.

رئيس هيئة الاركان الاسرائيلية افيف كوخافي يجري شهريا محادثة عبر الفيديو مع الجنرال ميلي ومرة كل اسبوعين يجري محادثة مع مكنزي حول القضايا الملتهبة والتي تشمل التنسيق الاستراتيجي. وتيرة المحادثات تشير الى علاقات تقارب وتنسيق متواصل بين الجيوش، لكن ايضا الى التوترات في الشرق الاوسط.