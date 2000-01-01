تسجيل 59 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الداخل المحتل

القدس المحتلة / سما /

أكدت الهيئة العربية للطوارئ اليوم الأحد، على أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية داخل الأراضي القلسطينية المحتلة عام 1948، بلغ بما لا يشمل المدن المختلطة، 96.123.

وقالت الهيئة في تقرير صحفي: "انخفضت نسبة الإصابات في البلدات العربية من مجمل الإصابات في اسرائيل إلى 16.2%، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة في البلدات العربية في الأسبوع الماضي 5.286 إصابة، مع تسجيل انخفاض في عدد الإصابات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه وبلغ 1.729 (30%)".

وبحسب الهيئة: "بلغ عدد الحالات النشطة في البلدات العربية 9,079 مع تسجيل انخفاض عن الأسبوع الذي سبقه وبلغ 1,828 حالة (20%). وبهذا انخفضت نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية إلى نحو 11.5% من مجمل الحالات النشطة في البلاد".

وأضافت: "ارتفع عدد الوفيات في الأسبوع الماضي بـ59 وفاة، وبلغ مجمل الوفيات في البلدات العربية 689 وفاة، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى اسرائيل لذات الفترة بـ385 وفاة".

وتابعت: "بلغ مجمل الوفيات في اسرائيل 4,339، وبذلك بلغت نسبة الوفيات في البلدات العربية 15.9% من مجمل الوفيات منذ بدء انتشار عدوى كورونا في آذار/ مارس 2020 ولغاية اليوم، بلغ عدد الحالات الخطرة في البلدات العربية 224 حالة بينها 67 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي".

وأشارت إلى أنه في المقابل ارتفع عدد الحالات الخطرة على مستوى اسرائيل إلى 1,085 حالة بينها 231 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.