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الإعلان عن خطة اقتصادية واسعة تشمل منحًا لكل شخص

الأحد 24 يناير 2021 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلان عن خطة اقتصادية واسعة تشمل منحًا لكل شخص



القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، يسرائيل كاتس، مساء الأحد، عن حزمة مساعدات اقتصاديّة واسعة، تشمل منحًا ماليّة لكل شخص بالغ بقيمة 750 شيكل، بالإضافة إلى مساعدات مالية للمصالح التجارية.

والأسبوع الماضي، حذّر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، كاتس من عرض خطّة اقتصاديّة لا تأخذ بالحسبان أن إسرائيل في فترة انتخابيّة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصلحة التشغيل الإسرائيلية بأن 150,159 طالب عمل جديدًا تسجلوا لديها منذ بداية الإغلاق الحالي، في 27 كانون الأول/ديسمبر الفائت، وتبين أن قرابة ثلثهم هم من العاملين في التربية والتعليم والإرشاد.

وتسجل في مصلحة التشغيل 89,024 طالب عمل منهم، أي 59.3%، منذ تشديد الإغلاق. ووفقا لمعطيات مصلحة التشغيل، فإن 5560 طالب عمل تسجلوا خلال نهاية الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد الذين أخرجوا إلى إجازة بدون راتب خلال الإغلاق الحالي 121,291 طالب عمل، وبينهم 80.8% من الذين تسجلوا في مصلحة التشغيل في الشهر الأخير، و28,868 فصلوا من العمل أو استقالوا منه ونسبتهم 19.2%.

ودلّت المعطيات على أن العاملين في مجال التربية والتعليم والإرشاد هم الأكثر تضررا من القيود التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، وشملت الإغلاق الكامل لجهاز التعليم. ويشكل هؤلاء 26.9% من مجمل المسجلين في مصلحة التشغيل خلال الشهر الأخير وعددهم 40,393 معلم ومعلمة ومرشد، و37,337 بينهم تسجلوا كطالبي عمل منذ تشديد الإغلاق. وتسجل 2508 منهم في نهاية الأسبوع الماضي، وشكلوا 45% م طالبي العمل في اليومين الماضيين.

#اسرائيل #نتنياهو

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