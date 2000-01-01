تمديد إغلاق الأجواء الإسرائيلية حتى نهاية يناير

القدس المحتلة / سما /

وافق وزير الجيش بني غانتس على تمديد إغلاق الأجواء الإسرائيلية ومطار جديد لأسبوع آخر حتى يوم 31 يناير الجاري.



وجاءت الموافقة بعد مشاورات مع المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت وكبار المسؤولين في وزارة الصحة.



وذكر موقع والا العبري أن غانتس سيطالب بزيادة إنفاذ القانون ولوائح كورونا في جميع أنحاء البلاد.



وأوضحت أنه سيتم في اجتماع مجلس الوزراء اليوم مناقشة الخطوط العريضة للغرامات وزيادة الإنفاذ الإداري على المؤسسات التعليمية، لمنع تفشي كورونا.



ونوه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه مع إغلاق مطار بن غوريون حتى نهاية الإغلاق الحالي في 31 يناير، سيتم تطعيم مليون إسرائيلي آخر بلقاح كورونا".

وقال نتنياهو: "نحن متقدمون على العالم بأسره، ولم تفعل أي دولة ما سنفعله".