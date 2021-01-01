  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مصلحة التشغيل الإسرائيلية: 150 ألف عاطل عن العمل في الإغلاق الحالي

الأحد 24 يناير 2021 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصلحة التشغيل الإسرائيلية: 150 ألف عاطل عن العمل في الإغلاق الحالي



القدس المحتلة /سما/

أفادت مصلحة التشغيل الإسرائيلية اليوم، الأحد، بأن 150,159 طالب عمل جديد تسجلوا لديها منذ بداية الإغلاق الحالي، في 27 كانون الأول/ديسمبر الفائت، وتبين أن قرابة ثلثهم هم من العاملين في التربية والتعليم والإرشاد.

وتسجل في مصلحة التشغيل 89,024 طالب عمل منهم، أي 59.3%، منذ تشديد الإغلاق. ووفقا لمعطيات مصلحة التشغيل، فإن 5560 طالب عمل تسجلوا خلال نهاية الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد الذين أخرجوا إلى إجازة بدون راتب خلال الإغلاق الحالي 121,291 طالب عمل، وبينهم 80.8% من الذين تسجلوا في مصلحة التشغيل في الشهر الأخير، و28,868 فصلوا من العمل أو استقالوا منه ونسبتهم 19.2%.

ودلّت المعطيات على أن العاملين في مجال التربية والتعليم والإرشاد هم الأكثر تضررا من القيود التي فرضتها الحكومة للحد من اننتشار فيروس كورونا، وشملت الإغلاق الكامل لجهاز التعليم. ويشكل هؤلاء 26.9% من مجمل المسجلين في مصلحة التشغيل خلال الشهر الأخير وعددهم 40,393 معلم ومعلمة ومرشد، و37,337 بينهم تسجلوا كطالبي عمل منذ تشديد الإغلاق. وتسجل 2508 منهم في نهاية الأسبوع الماضي، وشكلوا 45% م طالبي العمل في اليومين الماضيين.

وكان الباحثون في مصلحة التشغيل قد توقعوا وصول طالبي العمل الجدد إلى 150 ألفا خلال الإغلاق الحالي. ويبلغ عدد المسجلين كطالبي عمل في مصلحة التشغيل 776 ألفا مذ بداية جائحة كورونا.

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مدير عام مصلحة التشغيل، رامي غراور، قوله إن "عدد المسجلين مؤقتا كطالبي عمل لا يقلقنا،ن وإنما العاطلين عن العمل الذين ليسوا في إجازة بدون راتب، وقد يبقون في بطالة مستمرة في نهاية أزمة كورونا أيضا".

#اسرائيل #فيروس كورونا #البطالة في اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

غزة: مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة حول انفجار بيت حانون شمال القطاع

مشاهدة مباراة منتخب الأردن ودينامو كييف الأوكراني الودية بث مباشر

التنمية الاجتماعية تكشف آخر المستجدات بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

سفيان أبوزايدة يتحدث عن موقف تيار الإصلاح الديمقراطي من الانتخابات

قطاع غزة متفجر وهش.. اعلام اسرائيلي يكشف إحدى نقاط الضعف الرئيسية للجيش وغانتس

إضراب عام واستقالات جماعية... عرب 48 "ينتفضون"

صور: أضواء الشهرة تسلط على صهر ترامب العربي.. ملياردير عانت عائلته من مأساة!

الأخبار الرئيسية

الاعلامي الحكومي بغزة يوضح بشأن صالات الافراح والاسواق

دعوة رسمية للاتحاد والبرلمان الأوروبيين للرقابة على الانتخابات الفلسطينية ..

وزيرة الصحة: تسجيل 11 وفاة و533 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 740 حالة في فلسطين

تظاهرة في غزة (2)

بالفيديو .. أصحاب البسطات يتظاهرون في غزة للمطالبة بإعادة فتح الأسواق الشعبية

قناة عبرية: يجب أن لا نسمح لحماس المشاركة بالانتخابات وهذه هي الطريقة ..