  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مجهولون يغتالون مسؤولتين محليتين في الحسكة السورية

الأحد 24 يناير 2021 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجهولون يغتالون مسؤولتين محليتين في الحسكة السورية



وكالات

أدانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اغتيال مسؤولتين محليتين فيها على يد مجهولين يرجح بأنهم من "داعش" في ريف الحسكة، ووصفته بالجريمة النكراء التي تهدف إلى بث الرعب.

وحول اغتيال كل من الرئيسة المشتركة (سعدة الفيصل الهرماس) ونائبة الرئاسة (هند لطيف الخضير) لبلدة تل الشاير التابعة لناحية الدشيشة، في الحسكة، قالت هيئة المرأة في "الإدارة الذاتية" إن تلك الجريمة "تضاف إلى السجل الإرهابي لجرائم المرتزقة، هذه الجرائم تهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وبث الرعب في صفوف الأهالي".

وأشار البيان إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تواصل مهمتها بالقضاء على الخلايا التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وأضاف أن المرأة أثبتت نفسها وكانت "دائما موجودة في تصديها لداعش على الساحة العسكرية".

وقالت الهيئة في البيان إنها تدين وتستنكر "بأشد العبارات العمل الإجرامي بحق زميلاتنا العضوات في بلدة تل الشاير" وأضافت أن تلك الجريمة "وإن دلت على شيء فإنها تدل على إفلاس المرتزقة الإرهابيين في المنطقة"

كذلك أصدر "مجلس مقاطعة الحسكة" بيانا "استنكر فيه الجريمة التي وصفها "بالبشعة والتي يندى لها جبين الإنسانية"، وقال إنها تضاف إلى سجل الإرهاب الأسود، وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وبث الرعب في صفوف الأهالي، حسب ما نقلت وكالة هاوار.

وكان مجهولون اختطفوا المسؤولتين في الإدارة الذاتية الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة تل الشاير ونائبة الرئاسة، قبل أن يقتلونهما رميا بالرصاص، وقد ذكرت بعض وسائل الإعلام هناك أن القتل تم "ذبحا بالسكين"

#سعدة الفيصل الهرماس #هند لطيف الخضير #اغتيال #سوريا #داعش

الأكثر قراءة اليوم

غزة: مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة حول انفجار بيت حانون شمال القطاع

التنمية الاجتماعية تكشف آخر المستجدات بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

سفيان أبوزايدة يتحدث عن موقف تيار الإصلاح الديمقراطي من الانتخابات

قطاع غزة متفجر وهش.. اعلام اسرائيلي يكشف إحدى نقاط الضعف الرئيسية للجيش وغانتس

إضراب عام واستقالات جماعية... عرب 48 "ينتفضون"

وفاة قسامي بكورونا

مشاهدة مباراة الهلال وأهلي شندي بث مباشر في الدوري السوداني 2021

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: تسجيل 11 وفاة و533 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 740 حالة في فلسطين

تظاهرة في غزة (2)

بالفيديو .. أصحاب البسطات يتظاهرون في غزة للمطالبة بإعادة فتح الأسواق الشعبية

قناة عبرية: يجب أن لا نسمح لحماس المشاركة بالانتخابات وهذه هي الطريقة ..

اجتماع للجنة المركزية لحركة "فتح" اليوم برئاسة الرئيس .. وهذا ما ستبحثه ..

إسرائيل لـ إدارة بايدن : احمونا من محكمة الجنايات الدولية