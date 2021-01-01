نومك بعمق يخلص دماغك من "النفايات السامة"

وكالات / سما /

أوردت دراسة جديدة نشرها الموقع الألماني "Deavita" أن للنوم العميق دور حيوي كبير في صحة المخ، وذلك من خلال مساعدته على التخلص من "النفايات السامة".

وتعني الدراسة بالتخلص من النفايات السامة، أن الدماغ خلال النوم يعمل على إزالة سموم خطرة تستنزفه، وهي تحتوي على بروتينات سامة، يمكن أن تؤدي إلى أمراض "التنكس العصبي".



وقام الباحثون بإجراء الدراسة على نشاط الدماغ وسلوكه عند ذباب الفاكهة في أثناء النوم العميق، ذلك أن دماغ هذه الحشرات يقوم في هذه المرحلة بالذات بإزالة النفايات من الدماغ بشكل طبيعي.





وأوضحوا سبب إجراء الدراسة على ذباب الفاكهة، بأنه "على الرغم من أنه يبدو للوهلة الأولى مختلفا تماما عن البشر، إلا أن الخلايا العصبية التي تتحكم في دورة النوم والاستيقاظ عند هذا الذباب تشبه بشكل مذهل تلك الموجودة عند البشر".

والباحثون الذين أجروا الدراسة، من جامعة نورث وسترن، ونشروها في مجلة "Science Advances" الصادرة باللغة الإنجليزية.

لماذا نحتاج النام؟



أوضح القائمون على الدراسة أن جميع الكائنات الحية في حاجة إلى النوم، فعندما يكون الجسم في حالة استرخاء تام، يتسنى للدماغ عملية التنظيف للتخلص من السموم الخطرة التي تستنزف المخ، وقد تؤدي إلى الإصابة بالأمراض العصبية مثل الزهايمر.



ويُكوّن المخ في أثناء مرحلة النوم العميق روابط عصبية جديدة عن طريق بناء وتقوية ما يُعرف بالوصلات العصبية، التي تمكن خلايا الأعصاب من التواصل، ما يؤدي إلى تعزيز القدرة على التعلم وترسيخ الذكريات.



وفي أثناء النوم العميق، يصلح المخ أيضا قدرا يسيرا من الضرر العصبي اليومي الذي تتعرض له عادة الجينات والبروتينات داخل الخلايا العصبية، بالإضافة إلى التخلص من المنتجات الثانوية التي تتراكم.